دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين مروان كلداري رئيسًا لقطاع الشركات التجارية. وسيتولى مروان من خلال منصبه الجديد مسؤولية الإشراف الكامل على التوجه الاستراتيجي والتنفيذ التشغيلي والأداء العام لأعمال قطاع الشركات التجارية بالمشرق.

يمتلك مروان خبرة واسعة ومتميزة في قطاع الخدمات المصرفية، إلى جانب سجلاً حافلاً من الإنجازات الناجحة في قيادة النمو، وبناء فرق عمل عالية الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة في أسواق متنوعة. وينضم مروان إلى المشرق قادماً من بنك الإمارات دبي الوطني، حيث شغل منصب رئيس التغطية المؤسسية للشركات الكبيرة ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. كما شغل قبل ذلك مناصب مختلفة في بنك الخليج الأول.

وبهذه المناسبة، قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "يسرّنا انضمام مروان إلى فريق المشرق في وقت يشهد فيه البنك نمواً وتوسّعاً كبيرين. يشكل قطاع الخدمات المصرفية المؤسسية أحد الركائز الأساسية في عملياتنا، ونحن على ثقة بأن خبرة مروان ومهاراته المتميزة ستُحدث تأثيرًا كبيرًا في أعمالنا خلال فترة قصيرة."

من جانبه، قال مروان كلداري: "يشرفني تولي هذا المنصب في المشرق والانضمام إلى نخبة من الكفاءات في القطاع المصرفي. أتطلع إلى خوض تحديات جديدة، وتوظيف خبراتي للمساهمة في تحقيق المزيد من النمو والتطور والتوسع للمشرق."

يحمل مروان درجة البكالوريوس في التمويل والمحاسبة من كليات التقنية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من نصف قرن من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان. تم تصنيف المشرق "العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 من قبل شركة Brand Finance.

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