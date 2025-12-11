دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت المشرق كابيتال، الشركة الرائدة في إدارة الأصول ومقرها مركز دبي المالي العالمي منذ عام 2005، عن تعيين أندرياس أنثيس رئيساً لاستراتيجيات الأصول المتعددة والعائد المطلق، في خطوة تهدف إلى تعزيز طموح الشركة في بناء قدراتها في مجال إدارة الأصول على مستوى مؤسسي، وتوسيع نطاق خدماتها عبر سلسلة القيمة الاستثمارية بأكملها.

وسيقوم أندرياس في هذا المنصب القيادي، بقيادة جهود تصميم وتطوير وتنفيذ أطر توزيع الأصول الاستراتيجية والتشغيلي للمشرق كابيتال، إلى جانب تطوير استراتيجيات رائدة في السوق للأصول المتعددة والعوائد المطلقة، كما سيشرف على فرق الاستثمار الحالية في مجال الأسهم النشطة والدخل الثابت. ويمثل تعيين أندرياس بهذا المنصب خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز قدراتها في مجال إدارة الأصول، وتقديم حلول ومنتجات متطورة تجمع بين الخبرات الداخلية للشركة وخبرات أطراف خارجية.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال فيليب فيليبيدس، الرئيس التنفيذي للمشرق كابيتال: "يسرنا انضمام أندرياس إلى المشرق كابيتال، لا سيما وأن خبرته الواسعة في مختلف فئات الأصول، إلى جانب قدرته على قيادة الابتكار في بناء المحافظ الاستثمارية وتخصيص الأصول، ستلعب دوراً بالغ الأهمية في مواصلتنا بناء منصة استثمارية رائدة لعملائنا. ويعزز انضمام أندرياس التزامنا بتقديم منتجات وحلول استثمارية متطورة تركز على تحقيق النتائج في الأسواق الإقليمية والعالمية."

جدير بالذكر أن أندرياس يتمتع بسجل حافل في إدارة المحافظ الاستثمارية، وأبحاث الاقتصاد الكلي، والاستثمار المنهجي، بالإضافة إلى اختيار مديري الاستثمار. وكان قبل انضمامه إلى المشرق كابيتال، قد أمضى 13 عاماً في صندوق حماية المعاشات التقاعدية، أحد صناديق التقاعد الرائدة في المملكة المتحدة، حيث تولى إدارة مخصصات استثمارية تصل إلى 10 مليارات دولار ضمن الاستراتيجيات السائلة، بما في ذلك ديون الأسواق الناشئة والائتمان العالمي والأسهم واستراتيجيات العائد المطلق والمحافظ متعددة الأصول المنهجية، وحقق أداءً مالياً طويل الأجل يتسم بالثبات والمرونة. كما لعب أندرياس دوراً رئيسياً في تطوير نماذج للاقتصاد الكلي وتخصيص الأصول، أسهمت في اتخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية لتخصيص الأصول على المستوى المؤسسي.

يحمل أندرياس درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية والرياضيات من جامعة لانكستر، إلى جانب درجتي الماجستير في الرياضيات المالية والرياضيات الاكتوارية.

وتعقيباً على تعيينه، قال أندرياس أنثيس: "يسعدني الانضمام إلى المشرق كابيتال، والمساهمة في دفع عجلة النمو والتوسع في قطاع إدارة الأصول، الذي يمثل ركناً أساسياً في التوجه الاستراتيجي للمشرق، خلال السنوات القادمة. كما أنني أتطلع قدماً إلى التعاون مع فريق عمل الشركة الموهوب لتقديم حلول مبتكرة وفعّالة لعملائنا."

ومع تسارع جهود المشرق كابيتال لتوسيع نطاق خدماتها لعملائها، ستلعب خبرة أندرياس ومعرفته الواسعة والعميقة التي جمعها عبر إدارة محافظ مؤسسية في إحدى أكبر صناديق التقاعد في المملكة المتحدة، دوراً محورياً في بناء القدرات المؤسسية للشركة، ما يُمكّنها من تقديم رؤى أعمق وتوجيهات استثمارية أكثر شمولاً للكيانات السيادية وصناديق التقاعد وشركات التأمين والمكاتب العائلية وغيرها من المستثمرين المؤسسيين. كما سيساهم اندرياس في ابتكار منتجات جديدة متعددة الأصول، وحلول تُركز على النتائج، وتفويضات مُصممة خصيصاً.

ومع ترحيب المشرق بانضمام أندرياس أنثيس إلى فريق القيادة، فإنه يدرك جداً بأن مهاراته وخبرته ستلعب دوراً مهماً في تعزيز نجاح شركة المشرق كابيتال والتزامها بأعلى مستويات التميز في إدارة الأصول.

