دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة « إنفيروسرف »، المزود الإقليمي الرائد لحلول إعادة تدوير النفايات الإلكترونية واسترداد الموارد المتخصصة، تعيين محمود رشيد في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بعد أن اختتم مسيرة مهنية حافلة في شركة «إمداد»، امتدت إلى 30 عامًا، اكتسب خلالها خبرة واسعة في القيادة التشغيلية والبيئية والاستراتيجية، وشغل عدة مناصب، آخرها منصب الرئيس التنفيذي للعمليات على مستوى المجموعة.

يباشر رشيد مهام منصبه بالتزامن مع مرحلة مفصلية في مسيرة « إنفيروسرف »، بينما تواصل التوسع في دورها في تعزيز عمليات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية المعتمدة ضمن منظومة الاقتصاد الدائري، وضمان الاسترداد الآمن للموارد، وابتكار حلول متماثلة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى المنطقة. وسيكرس رشيد جهوده، ضمن صلاحياته كرئيس تنفيذي، في الارتقاء بالتميّز التشغيلي، وتوسيع نطاق الابتكار، وترسيخ مكانة « إنفيروسرف » كشريك موثوق للحكومات والقطاعات.

وقد بدأ رشيد مسيرته المهنية في «دبي وورلد» عام 1996، انطلاقًا من أساسات راسخة في مجالات البيئة والصحة والسلامة، حيث اكتسب خبرات متقدمة في الحوكمة البيئية وإدارة السلامة. وانضم إلى كادر «إمداد» عام 2007، ليؤدي دورًا محوريًا في توسّع الشركة في الحلول البيئة، وإدارة المرافق، وإعادة التدوير، والخدمات المتخصصة. كما ساهم عبر منصب رئيس التنفيذي للعمليات، بجهودٍ رئيسية تنموية وصلت بإيرادات المشاريع السنوية إلى مليار درهم إماراتي، ودعمت توسّعها إلى أسواق إضافية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

يشكّل التنسيق الوثيق مع الشركاء المساهمين في « إنفيروسرف »، وهما مجموعة تدوير و«دوبال القابضة»، أولوية أساسية ضمن مهام رشيد، لضمان مواءمة استراتيجية نمو الشركة مع أولويات الاستدامة الوطنية، والانسجام مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية، وأهداف دولة الإمارات طويلة الأمد في التنويع الاقتصادي.

ويرتكز أحد المحاور الرئيسة لأجندة رشيد القيادية على تطوير وتطبيق عمليات آلية متقدمة لتعزيز التتبع الشامل، والشفافية، والامتثال عبر مختلف عمليات « إنفيروسرف »، حيث يهدف من خلال توظيف الأنظمة الرقمية، والأتمتة، وآليات التحكم القائمة على البيانات، إلى تحسين التتبع الآني لتدفقات المواد، وجاهزية التدقيق، وتوطيد ثقة العملاء في عمليات إعادة التدوير المعتمدة، وأمن البيانات، والالتزام التنظيمي. وسيرسخ هذا النهج مكانة « إنفيروسرف » كنموذج معياري يُحتذى به في المساءلة والحوكمة ضمن منظومة الاقتصاد الدائري.

وقال محمود رشيد، الرئيس التنفيذي لشركة « إنفيروسرف »: "لا بد من ترجمة الاستدامة في إنفيروسرف إلى أثر قابل للقياس، ومن خلال العمل المشترك عن كثب مع مجموعة تدوير ودوبال القابضة، سنواصل الارتقاء بنماذج إعادة التدوير التقليدية، وتعزيز قدرة المنظومات الدائرية على استرداد القيمة، وحماية البيئة، و دعم مرونة الاقتصاد الرقمي".

حصل رشيد على درجة البكالوريوس في العلوم البيئية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة. كما حصل على شهادة مدقق رئيسي لمعيار ISO 14001 معتمد من لويدز، وهو خريج برنامج دبي للقيادات في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، جامعًا بذلك بين الخبرة التقنية والمؤهلات القيادية المعترف بها عالميًا.

