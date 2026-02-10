الرياض، أعلنت شركة إف تي آي كونسلتنج الاستشارية، المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FCN) اليوم، توسيع نطاق ممارستها في مجال الاستراتيجية والتحول في الشرق الأوسط من خلال تعيين خبيرَي الرعاية الصحية أسامة نيكولاس وتارا مكارم مديرَين تنفيذيَين ضمن قطاع التمويل المؤسسي وإعادة الهيكلة ضمن الشركة. وفي إطار مهامهما في الشركة، سيتشارك السيد نيكولاس والسيدة مكارم قيادة العروض الجديدة للشركة في مجالَي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، مع تقديم الدعم للعملاء في القطاعَين العام والخاص في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطوان نصر، المدير التنفيذي ورئيس إف تي آي كونسلتنج في الشرق الأوسط: "يتمتّع أسامة وتارا بخبرة عميقة في القطاع، ومؤهلات قيادية راسخة، وسجل حافل في تنفيذ تحوّلات معقّدة في مجال الرعاية الصحية. وفي ظل قيادتهما، ستُسهم عروضنا المتخصّصة في مجالَي الرعاية الصحية وعلوم الحياة في تعزيز قدرات ممارستنا في الاستراتيجية والتحوّل، بما يدعم قدرتنا على مساندة الحكومات في تحديث أنظمة الرعاية الصحية وتحسين نتائجها للسكان في مختلف أنحاء المنطقة".

ويتمتع السيد نيكولاس بخبرة تزيد على 25 عاماً في الاستشارات المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، تشمل تقديم المشورة لعملاء من القطاعَين العام والخاص على امتداد مجموعة واسعة من المجالات، من بينها الاستراتيجية، والتحوّل، وتصميم نماذج الرعاية، وتخطيط القدرات، وتنفيذ الاستراتيجيات على نطاق واسع. وقبل انضمامه إلى شركة إف تي آي كونسلتنج، شغل مناصب قيادية عليا في عدد من شركات الاستشارات الاستراتيجية العالمية، حيث قاد مشاريع رعاية صحية معقّدة وعابرة للحدود في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وبمناسبة تعيينه، قال السيد نيكولاس: "تشهد أنظمة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تحوّلاً جذرياً. وجاء اختياري لشركة إف تي آي كونسلتنج لما تتمتع به من تنوّع في القدرات، والتزام واضح بتقديم خدمات مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها في هذا القطاع. ومن خلال العمل مع تارا وزملائنا في مختلف أنحاء المنطقة، أتطلع إلى دعم عملائنا في تصميم وتنفيذ استراتيجيات مستدامة للرعاية الصحية تُحقق قيمة حقيقية وطويلة الأمد".

وتمتلك السيدة مكارم خبرة تزيد على 12 عاماً في مجال الاستشارات المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، تشمل تصميم الاستراتيجيات، وتطوير مسارات الرعاية، وتخطيط القوى العاملة والقدرات، وخلق القيمة، وإدارة التحوّل. كما قادت عدداً من البرامج المعقّدة في إدارة صحة السكان ومبادرات تحوّل الرعاية، مما أسهم في إحداث تغييرات ملموسة في مؤسسات الرعاية القائمة على المساءلة. وقبل انضمامها إلى إف تي آي كونسلتنج، شغلت السيدة مكارم منصب شريك في شركة استشارات استراتيجية عالمية، حيث تولّت قيادة مبادرات الاستراتيجية والتحوّل والتنفيذ لعملاء من القطاع العام. وعملت قبل ذلك في شركة عالمية في مجالَي الاستراتيجية والاستشارات.

وتعليقاً على تعيينها، قالت السيدة مكارم: "تتمتّع إف تي آي كونسلتنج بسمعة راسخة في دعم العملاء خلال مراحل التحوّل المعقّدة، ويسعدني العمل إلى جانب أسامة وفريق الاستراتيجية والتحوّل لتعزيز عروضنا المقدّمة لعملاء قطاع الرعاية الصحية. ولا يقتصر تركيزنا على وضع الاستراتيجيات فحسب، بل يشمل أيضاً التنفيذ المنهجي والدقيق الذي يتيح تحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل للمرضى والمجتمعات".

نبذة عن "إف تي آي كونسلتنج"

هي شركة عالمية في مجال استشارات الأعمال، تتخصص في مساعدة المؤسسات على إدارة التغيير وتخفيف المخاطر وحلّ النزاعات. يعمل لدى الشركة أكثر من 8,100 موظف في 32 دولة ومنطقة كما في 30 سبتمبر 2025م، وصلت عائداتها إلى 3.70 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024م. وفي بعض المناطق، يتم تقديم خدمات "إف تي آي كونسلتنج" من خلال كيانات قانونية منفصلة. تتمتع شركة أف تي آي كونسلتنج بإدارة مستقلة ورأس مال خاص. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.fticonsulting.com.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

جامبت للعلاقات العامة

سوزانا سعود

نائب مدير حسابات العملاء

suzana@gambit.ae

-انتهى-

#بياناتشركات