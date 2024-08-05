أعلنت "أورينت للتأمين"، الشركة الرائدة في مجال التأمين في الشرق الأوسط والتابعة لـ “مجموعة الفطيم"، تعيين تركي بن ممدوح الشهراني رئيساً تنفيذياً لفرعها في المملكة العربية السعودية.

ويمثل تعيين الشهراني إضافةً نوعية تعزز نماء وتطور "أورينت للتأمين المملكة العربية السعودية"، حيث يعد الشهراني شخصيةً بارزة في قطاع التأمين، بمسيرةٍ مهنية متميزة تولى خلالها العديد من المناصب القيادية، وترك بصمةً مؤثرة في دفع عجلة التحول الرقمي والابتكار ونمو الأعمال.

وتولى الشهراني سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات في شركة "أليانز السعودية" (Allianz Saudi)، حيث قاد جهود تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، مع التركيز على زيادة الربحية والنمو ومستويات رضا العملاء. كما تولى الشهراني منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي لشؤون الوساطة في شركة "أون ريسك سوليوشنز" (Aon Risk Solutions) السعودية، حيث اضطلع بدورٍ محوري في تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع العملاء والشركاء على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال عمر الأمين، رئيس مجموعة أورينت: "يسعدنا الترحيب بانضمام تركي بن ممدوح الشهراني مديراً تنفيذياً لشركة "أورينت للتأمين" في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر خبيراً متميزاً في مجال التأمين، ويحظى بسجلٍ مهني حافل قاد خلاله شركات التأمين الإقليمية نحو النجاح. وبفضل خبراته الرائدة ومهاراته القيادية، سيضطلع الشهراني بدورٍ محوري في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية."

ويحمل الشهران، السعودي الجنسية، درجة الماجستير في التأمين وإدارة المخاطر من "كلية كاس للأعمال" في لندن، ويعد "ممارساً معتمداً في التأمين"، مما يعكس التزامه الراسخ بالتميز والابتكار. ومن المنتظر أن يسهم الشهراني بصورةٍ مؤثرة في تعزيز رؤية وأهداف شركة "أورينت للتأمين" في المملكة العربية السعودية، مرتكزاً على مؤهلاته التعليمية والخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية المتميزة.

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