الكويت، أعلنت شركة أسيكو المجموعة عن نتائج انتخابات مجلس الإدارة التي جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد صباح اليوم الموافق 14/12/2025، حيث تم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة الجديد المكوّن من الأعضاء التالية أسماؤهم:

أحمد غسان الخالد

غيداء غسان الخالد

وليد خالد يعقوب مدني

بدر محمد القطان

عماد عبدالله العيسى

بندر سليمان الجارالله

خالد سعيد اسبيته

فواز سالم المضف

وقد اجتمع مجلس الإدارة المنتخب في ذات اليوم لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والتي أسفرت عن انتخاب كل من:

السيد/ عماد عبدالله العيسى، رئيساً لمجلس الإدارة

السيد/ أحمد غسان الخالد، نائباً لرئيس مجلس الإدارة

تعزيز هيكل الملكية ودعم المرحلة المقبلة

تأتي عملية انتخاب مجلس الإدارة الجديد بعد انضمام مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين إلى هيكل ملكية الشركة، ويُعدّ المستثمرون الجدد من الشركات ذات الخبرة في السوق الكويتي والإقليمي، بالإضافة إلى خبرتهم الواسعة في مجالات الصناعة وإدارة الأصول والخدمات المالية.

ومن المتوقع أن يعزز هذا التنوع في قاعدة المستثمرين القوة الرأسمالية لأسيكو ويدعم خططها التوسعية، بما في ذلك التوجّه نحو تطوير أنشطة المطور العقاري المطروحة من قبل الدولة. كما سيوفّر للمجموعة قاعدة أعمق من العلاقات الاستراتيجية التي تُسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والمواد الإنشائية. ويضيف دخول هذه الجهات بُعداً نوعياً لمسار التطوير داخل الشركة، ويعزّز قدرتها على تسريع خطط النمو وتحقيق أهدافها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

استمرارية الرؤية وتعزيز التطوير

وبهذه المناسبة، توجّه مساهمي الشركة برسالة شكر وتقدير إلى المجلس السابق على الجهود الحثيثة التي أسهمت في إعادة رسم مسار الشركة، مما هيّأ أرضية صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام.

وصرح مجلس الإدارة المنتخب: "نعتز بالثقة التي منحها لنا المساهمون لقيادة المرحلة المحورية المقبلة. نحن نتسلم اليوم شركة تقف على أسس متينة. ونلتزم في المجلس الجديد بمواصلة هذه المسيرة وتعزيزها عبر رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة أسيكو كشريك رئيسي في قطاعي مواد البناء والإنشاءات، ومساهم فاعل في دعم النمو الاقتصادي للدولة."

وأضاف: "إن تنوّع أنشطة أسيكو، وجودة منتجاتها المعتمدة إقليمياً، وخبرة كوادرها التي تمتد لأكثر من 35 عاماً، تشكّل جميعها عناصر قوة تمنحنا الثقة والقدرة على التقدم بثبات نحو آفاق جديدة من الابتكار والتطوير، مع الاستمرار في دعم المشاريع الوطنية داخل الكويت وخارجها."

وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لخطة الشركة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة بهدف مواكبة الخطة المستقبلية لدى الدولة وتعزيز سبل التعاون لتحقيق العوائد المرجوة لحقوق المساهمين. كما أوضح أن الشركة ستركز على رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الطاقة الإنتاجية وزيادة حصتها السوقية عبر الدخول في مشاريع جديدة.

#بياناتشركات

- انتهى -