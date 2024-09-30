أعلنت أستر دي إم للرعاية الصحية عن تعيين السيد محمد الشمري كرئيس تنفيذي جديد لمستشفيات وعيادات أستر في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع خططها التوسعية واستراتيجيتها لتعزيز مستوى الرعاية الصحية في المملكة.

يتمتع محمد الشمري بخبرة تمتد لنحو 20 عامًا في مجالي الرعاية الصحية والتأمين، مع تخصصات تشمل استراتيجيات الرعاية الصحية، والاستشارات، والاستثمار، وإدارة العمليات. وقد شغل مناصب قيادية في مؤسسات بارزة مثل أرامكو، سابك، مستشفى الهيئة الملكية، ميدغلف، و مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب. قبل انضمامه إلى أستر، عمل مستشارًا للطب الرياضي في وزارة الرياضة السعودية.

في منصبه الجديد، سيتولى الشمري مسؤولية الإشراف على التخطيط، الاستراتيجية، التطوير، توسيع النمو، تقديم الخدمات، وبناء الشراكات الرئيسية. وسيرفع تقاريره إلى السيدة أليشا موبن، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، كما سيعمل بشكل وثيق مع القيادات التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.

وعلقت السيدة أليشا موبين على التعيين قائلة: "يسعدنا الترحيب بالسيد محمد الشمري في منصب الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر في المملكة. خبرته الواسعة في الرعاية الصحية والتأمين، مع رؤيته الاستراتيجية وقيادته، ستكون حجر الزاوية في تعزيز نمونا وتحسين جودة خدماتنا الصحية. نحن على ثقة بأن أستر دي إم للرعاية الصحية ستواصل تحت قيادته مسيرتها في الابتكار والتميز، مع تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضانا في المملكة."

من جانبه، قال محمد الشمري: "يشرفني الانضمام إلى أستر دي إم للرعاية الصحية والمساهمة في تحقيق رؤيتها الطموحة لتحويل قطاع الرعاية الصحية في المملكة. إن التزام الشركة بالتميز السريري وتقديم رعاية تتمحور حول المريض قد أسهم في تعزيز سمعة أستر كعلامة تجارية رائدة في هذا المجال. مع ارث أستر الممتد على مدى 37 عام من خلال 16 مستشفى ، 121 عيادة و 306 صيدلية بالمنطقة ، نحن في وضع جيد لبناء الثقة ذاتها في المملكة العربية السعودية و استكمال قيادة التحول في مجال الرعاية الصحية . أتطلع للعمل مع الفريق لدفع عجلة النمو وتحقيق إنجازات جديدة لأستر في المملكة."

تسعى أستر دي إم للرعاية الصحية إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في المملكة من خلال نقل نموذجها الناجح في التميز السريري والخدماتي إلى المملكة، بهدف تقديم رعاية تركز على احتياجات المرضى. وتواصل المجموعة إرثها الممتد على مدار 37 عامًا، تحت قيادة مؤسسها الدكتور آزاد موبين، لتقديم وعد علامتها التجارية "سنعتني بك جيدًا" عبر جميع منشآتها في المملكة.

في إطار التوسع، أعلنت أستر دي إم للرعاية الصحية عن توسيع مستشفى أستر سند في الرياض ليصل إلى سعة 200 سريرًا، مع افتتاح مبنى "جراند وينج" الجديد. المستشفى معترف به من قبل المركز السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية (CBAHI)، ويقدم مرافق صحية متطورة تشمل قسم تصوير متكامل، مختبرات متقدمة، وخدمات العلاج الطبيعي، ما يجعله محوريًا في إجراء العمليات الجراحية وتقديم رعاية شاملة للمرضى.

ومع تعداد سكاني يقارب 30 مليون نسمة، تركز أستر دي إم للرعاية الصحية على تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية وجودتها في جميع أنحاء المملكة. كجزء من استراتيجيتها للنمو، تخطط المجموعة بالتعاون مع مجموعة الحكير القابضة لإنشاء شبكة تضم أكثر من 180 صيدلية أستر خلال السنوات الخمس المقبلة. يعكس هذا التوسع التزام أستر بتوفير رعاية صحية عالية الجودة وزيادة فرص الوصول إليها في جميع أنحاء المملكة.

حول أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي

تأسست أستر دي إم للرعاية الصحية عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي تُعدّ واحدة من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، مع حضور قوي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست. تلتزم أستر برؤيتها المتمثلة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة، من خدمات الرعاية الأولية إلى الرعاية المتقدمة، تحت شعارها "سنعتني بك جيدًا".

يشمل نموذج الرعاية الصحية المتكامل للشركة 16 مستشفى، و121 عيادة، و306 صيدلية في دول مجلس التعاون، حيث تخدم جميع شرائح المجتمع من خلال ثلاث علامات تجارية مميزة: أستر، ميدكير، وأكسس. وتعمل أستر باستمرار على التكيف مع احتياجات المرضى المتغيرة، مما يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة عبر القنوات التقليدية والرقمية، ويتجلى ذلك في إطلاق أول تطبيق متكامل للرعاية الصحية في المنطقة، "myAster".

مع تركيز ثابت على الابتكار ونهج يتمحور حول المريض، تلتزم فرق العمل في أستر، التي تضم 1673 طبيبًا و3692 ممرضًا، بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى عبر مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية.

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