دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، تعيين عباس بانجو في منصب نائب الرئيس الأول في منطقتَي دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

عباس هو شخصية قيادية متمكّنة بخبرة دولية تقارب عقدَين، ويتمتع برصيد واسع من الدراية والمعرفة المتخصصة في مجال اللوجستيات في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبوصفه عالمياً، أثبت قدرته على القيادة وسط تحولات جيوسياسية وسياسية واقتصادية متباينة.

وعلى امتداد تجربته المهنية، كان عباس رائداً في تطوير وتنفيذ استراتيجيات مُحكمة ، وأسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر مبادرات الحد من المخاطر وإعادة توطين الأنشطة قرب الأسواق. وبفضل خبرته، تمكّن من قيادة فرقاً متنوعة وعالية الأداء خلال فترات شهد السوق خلالها تحوّلات واضطرابات كبيرة.

وتعليقاً على تعيينه، قال عباس: "يشرفني الانضمام إلى أرامكس في هذه المرحلة المفصلية من مسار تطورها ونموها. وتتميز أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والهند بحيويتها وتطورها السريع وفرصها الهائلة، وأتطلع إلى توظيف خبرتي لتسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا. وسيتركّز اهتمامي على دفع عجلة النمو المستدام، وترسيخ ثقافة التعاون بين فرق العمل، وضمان مرونتنا في التعامل مع المشهد العالمي المتغيّر للخدمات اللوجستية. وستستفيد جهودنا المشتركة من الأسس المتينة التي أرستها أرامكس لابتكار حلول نوعية ورائدة تمكّن الشركات والمجتمعات على حد سواء".

وستؤدي قيادة عباس دوراً أساسياً في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لأرامكس في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. وبالاستفادة من نهجه القيادي، تهدف أرامكس إلى توفير حلول نوعية ومبتكرة لتمكين الأعمال، وإحداث تأثير إيجابي على البيئة، والحفاظ على التزامها بتقديم مستويات استثنائية من الخدمة لعملائها والمجتمعات التي تخدمها.

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية. بهدف تسريع تحقيق أهدافنا المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aramex.com

معلومات التواصل:

جامبت للعلاقات العامة

شوكت راتر

مدير أول للعلاقات العامة - الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

showkat@gambit.ae

أرامكس:

دانييل نوس

المدير العالمي للتسويق – أرامكس

danieln@aramex.com

-انتهى-

#بياناتشركات