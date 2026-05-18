دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، تعيين آرتشر فو في منصب نائب الرئيس الأول للمنطقة الشرقية، وذلك اعتباراً من 18 مايو 2026.

وتحت الإشراف المباشر من الرئيس التنفيذي للمجموعة، يؤدي آرتشر في منصبه الجديد دوراً حيوياً لقيادة إستراتيجية نمو الشركة في المنطقة الشرقية، التي تغطي أوقيانوسيا وشمال آسيا وجنوب شرق آسيا.

ويتمتع آرتشر بخبرة دولية تزيد عن عقدَين في قطاعات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والشحن. كما أثبت خلال مسيرته قدرته على تسريع نمو الأعمال على نطاق دولي، وتطوير العلاقات الإستراتيجية مع العملاء، وقيادة مؤسسات معقدة تمتد عملياتها عبر عدة دول وفي أسواق متنوعة.

وتعليقاً على تعيينه، قال آرتشر فو: "يشرفني الانضمام إلى أرامكس في هذه المرحلة المفصلية من مسار تطورها ونموها. وتمثل هذه الخطوة فرصة استثنائية، وأتطلع إلى توظيف خبرتي العالمية لتسريع وتيرة النمو، وتعزيز الابتكار الموجَّه لخدمة العملاء، وترسيخ قدراتنا التجارية والإستراتيجية. كما يسعدني التعاون مع فرق العمل عبر مختلف الأسواق للاستفادة من الأسس القوية التي أرستها أرامكس وتحقيق أثر مستدام على المدى الطويل".

وخلال مسيرته، طوّر آرتشر رؤية عالمية واسعة من خلال توليه مناصب قيادية عليا شملت مجالات الاستشارات واستراتيجيات سلاسل الإمداد والتحول التجاري. ونجح في تنفيذ إستراتيجيات تطوير أعمال على المستوى الإقليمي، وإطلاق مبادرات استهدفت قطاعات ناشئة وعالية النمو، وقيادة فرق عالية الأداء نحو تحقيق تميز مالي وتشغيلي مستدام.

ويتميز آرتشر بمهاراته في التواصل واهتمامه بالعنصر البشري، إلى جانب أسلوبه القيادي القائم على المصداقية والثقة. كما يتّسم بمستوىً عالٍ من الدقة والانضباط والعمق في التحليل واتخاذ القرارات، وعقلية ريادية، والقدرة على تعزيز وإثراء التعاون بين الاختصاصات والمناطق. وتنطلق مقاربته في القيادة من اهتمام راسخ بالعملاء والتمكين الرقمي والتحسين المستمر.

ويسلط تعيين آرتشر الضوء على التزام أرامكس ببناء فريق قيادة قوي وجاهز لتحديات المستقبل وقادر على التعامل مع التحولات المستمرة في القطاع ودعم مسار نمو الشركة عبر أهم أسواقها الإقليمية.

