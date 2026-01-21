إنجاز يعكس رسوخ استراتيجيتها المؤسسية وامتداد تأثيرها خارج النطاق المحلي

نيكولاي ملادينوف: ثقافتنا المؤسسية أساس ريادتنا وقدرتنا على المنافسة محلياً وإقليمياً

القاهرة: واصلت شركة الأهرام للمشروبات ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز بيئات العمل في السوق المصرية، بعد حصولها على اعتماد "أفضل صاحب عمل" Top Employer Award في مصر للعام الرابع على التوالي، إلى جانب تسجيل ظهورها الأول ضمن التصنيف الإقليمي لأفضل جهات العمل في إفريقيا Top Employer Award Africaلعام 2026، في إنجاز مزدوج يعكس رسوخ استراتيجيتها المؤسسية وامتداد تأثيرها خارج النطاق المحلي، ويؤكد التزام الشركة طويل الأمد ببناء مؤسسة تضع العنصر البشرى على رأس أولويتها وتبوؤها مكانة بارزة بين أفضل جهات العمل في إفريقياTop Employer Award.

سجل التقييم الإجمالي لشركة الأهرام للمشروبات ضمن اعتماد "أفضل صاحب عمل"Top Employer Award ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 95.35% في عام 2026، مقارنة بـ90.66% في عام 2024 و92.6% في عام 2025، بما يؤكد مساراً تصاعدياً ثابتاً وانسجاماً مع استراتيجيتها المبنية على التحسين المستمر والتركيز المتعمد على رفع مستوى تجربة الموظفين وتطويرهم المهني. ويضع هذا الأداء الشركة بفارق يقارب 10 نقاط مئوية فوق المتوسط العالمي لاعتماد "أفضل صاحب عمل"Top Employer Award البالغ 85.72%، مما يعكس ريادتها في تطبيق أفضل ممارسات إدارة الأفراد وفق المعايير الدولية.

كما يمثل الظهور الأول لشركة الأهرام للمشروبات ضمن التصنيف الإقليمي لأفضل جهات العمل في إفريقياTop Employer Award Africa، والحصول على ما يُعرف بـ"الختم الأزرق"‘Blue Seal’ ، خطوة نوعية تتجاوز كونها اعتماداً إضافياً، إذ تعكس انتقال الشركة إلى مرحلة جديدة تُقاس فيها ممارساتها المؤسسية وفق معايير تنافسية على مستوى القارة الإفريقية، وتؤكد جاهزيتها لمواكبة متطلبات النمو الإقليمي وبناء منظمة مرنة قادرة على الاستدامة.

وقد استند هذا الاعتماد إلى نتائج استثنائية حققتها الشركة عبر جميع مجالات التقييم الستة. ففي عام 2026، سجلت شركة الأهرام للمشروبات نسبة 100% في مجالي التوجيه والتطوير Steer and Develop، في دلالة واضحة على قوة الرؤية الاستراتيجية والتعلم والتطوير المهني المستمر

كما تجاوزت نسب التقييم ما يقرب من 97% في مجالي التشكيل والاستقطاب Shape and Attract، واكثر من 95% في مجال المشاركةEngage و87% في مجال التوحيد Unite، وهو ما يعكس نهجاً متكاملاً في بناء القدرات، وتعزيز مشاركة الموظفين، وترسيخ ثقافة الشمول والانتماء. وقد جاءت نتائج جميع المجالات أعلى من المتوسطات والمعايير العالمية، بما يرسخ مكانة الشركة كنموذج رائد في إدارة الموارد البشرية على المستويين المحلي والإقليمي.

وتعكس هذه النتائج مسيرة واعية من الاستثمار المستدام في التعلم، والقيادة، وتحسين بيئة العمل، حيث يشكّل برنامج "مكانك" أحد المبادرات الرئيسية الداعمة للتطوير المنهجي والمسار الوظيفي داخل الشركة، في حين تشكل النساء اليوم أكثر من 50% من فريق الإدارة، بما يعكس التزاماً حقيقياً بتكافؤ الفرص والتنوع في مواقع القيادة. ويصف العاملون بالشركة بيئة العمل بأنها مساحة مفتوحة للنمو المستمر، يُقدَّر فيها كل صوت، ويُعزز فيها التعاون بوصفه محركاً رئيسياً للابتكار.

وفي هذا السياق، قال نيكولاي ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات: “يمثل هذا الاعتماد للعام الرابع على التوالي انعكاساً للاختيارات الاستراتيجية المتعمدة التي نتخذها يومياً لجعل موظفينا وبيئتنا المؤسسيسة في قلب استراتيجيتنا. كما يؤكد ظهورنا الأول ضمن تصنيف أفضل جهات العمل في إفريقيا إيماننا بأن القيم المؤسسيسة القوية، والقيادة الفاعلة، والممارسات الشاملة هي الأساس لمنظمة مرنة وقادرة على مواكبة المستقبل".

من جانبها، أكدت نشوى صبري، مديرة ادارة الموارد البشرية بشركة الأهرام للمشروبات ، أن قيمة هذا الإنجاز تكمن في الأثر الحقيقي الذي أحدثه داخل الشركة، قائلة: "ما يميز هذا النجاح هو التحسن والتطوير المستمر وتمكين المرأة والشباب والمواهب على مدار الأعوام، والحصول على درجات كاملة في مجالات محورية، إلى جانب مؤشرات عملية مثل التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية، وبناء القدرات، والتعلم المستمر، مما يبرهن على أن استراتيجيتنا في إدارة الأفراد تحقق تأثيراً حقيقياً. وسنواصل التركيز على تطوير منظومة استقطاب المواهب وتنميتها وتعزيز مشاركتها لدعم موظفينا وتحقيق طموحات أعمالنا طويلة الأجل".

ومع حصولها على أربع اعتمادات محلية متتالية وتحقيق إنجاز إقليمي بارز باعتبارها أفضل صاحب عمل في إفريقيا Top Employer Award ، تواصل شركة الأهرام للمشروبات بناء بيئة عمل قائمة على الثقة، وتكافؤ الفرص، والنمو المستدام. ومع تطلعها نحو المستقبل، يظل تركيز الشركة منصباً على تطوير ممارسات إدارة الأفراد التي لا تقتصر على تلبية توقعات اليوم، بل تسهم بفاعلية في تشكيل مستقبل العمل في مصر وإفريقيا.

