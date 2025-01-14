الكويت: في مسعىً لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات في الكويت على التعامل مع مستجدات البيئة الضريبية في الكويت، وبهدف توعية القائمين عليها بالقوانين الجديدة الصادرة في هذا القطاع المهم، تنظم شركة كي بي إم جي في الكويت النسخة السابعة من فعالية Talking Tax الرائدة يوم 15 يناير الجاري ، والتي تستهدف الشركات متعددة الجنسيات وكبيرة الحجم في الكويت ، ويتوقع أن تتأثر مباشرة بالتغييرات الضريبية الجديدة.

وستتناول فعالية Talking Tax 2025 قانون ضريبة الدخل الكويتي الجديد وارتباطاته بالركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح عالمياً، وستركز على تأثير تغييرات القانون على البيئة الضريبية، والتكنولوجيا الضريبية، والتفتيش الضريبي في الكويت، كما ستتابع الممارسات التي تعتمدها الهيئة العامة للضرائب، والمستجدات الاقتصادية في الكويت بشكلٍ عام.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أصدر موافقته يوم 24 ديسمبر 2024 على مشروع قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) كإجراءٍ يساهم في الوفاء بالتزامات الكويت بإصلاح أنظمتها الضريبية، وتعزيز مواءمتها مع المعايير العالمية، وذلك بموجب الإطار الشامل لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي وقعت عليه الكويت ضمن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين في 15 نوفمبر 2023، ويضم في عضويته 140 دولة وكياناً لدعم الجهود العالمية الرامية لتعزيز الشفافية الضريبية.

ومع سريان التعديلات الضريبية الجديدة منذ الأول من شهر يناير الحالي، تخضع الشركات متعددة الجنسيات في الكويت التي تزيد إيراداتها المجمعة عن 750 مليون يورو لضريبةٍ يبلغ حدها الأدنى 15%. ونتيجة لهذا التحول، من المتوقع أن تواجه مسؤولي الضرائب في تلك الشركات عدة تحدياتٍ من تطبيق الركيزة الثانية من التشريعات؛ مثل: متطلبات إيجاد أشكالٍ جديدةٍ من البيانات المالية التي قد لا تتوفر لهذه الشركات حالياً من أجل الامتثال للتشريعات الجديدة، وعدم الإلمام بالتشريعات الضريبية المحلية في الأسواق التي تعمل فيها، فضلاً عن حاجة هذه الشركات لمتابعة مستجدت القوانين واللوائح المتغيرة باستمرار، وغيرها من التحديات.

وحول تعقيدات المشهد الضريبي الحالي الناجمة عن التعديلات الجديدة، أوضح زبير باتيل، الشريك ورئيس قسم الضرائب والخدمات المؤسسية لدى كي بي إم جي الكويت، قائلاً "تشهد الكويت اليوم مرحلة جديدة من التشريعات الضريبية ستتأثر بها قرابة 300 شركة حسب تقارير إعلامية. ولذلك، من المهم الآن أن تتحرك هذه الشركات على وجه السرعة وتوظف كافة الأدوات المتاحة لديها لاستيعاب التأثير الذي ستحدثه هذه التغييرات على عملياتها. كذلك، يتعين على الشركة النامية التي تنطبق عليها التزامات الركيزة الثانية من ركائز مكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح خلال العام أو العامين المقبلين أن تخطط اليوم لإدارة التأثيرات المتوقعة في مراحلها المبكرة. وأعتقد أن الشركات لابد أن تفكر في إجراء إصلاح شامل لعملياتها وإجراءاتها الضريبية، بما في ذلك إدارات شؤون الموظفين، والأتمتة، لمواكبة مستجدات البيئة الضريبية".

وستشهد فعالية Talking Tax 2025 الإجابة عن عددٍ من الاستفسارات حول القوانين الجديدة وتأثيرها على مختلف القطاعات من خلال فريقٍ من رواد وخبراء الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن هذه النسخة من Talking Tax جلسة رئيسية لدانيال كاي، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة بنك الكويت الوطني، الذي سيستعرض أبرز المستجدات الاقتصادية في الكويت، ستليها جلسةٌ حول مشروع قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) الجديد في الكويت، وارتباطه بتشريعات الركيزة الثانية، وسيشارك فيها كلٌ من فهيم بشير، الشريك في قسم الضرائب والخدمات المؤسسية، ونافين بوهرا، مدير قسم الضرائب والخدمات المؤسسية في كي بي إم جي الكويت، إلى جانب خورخي سانتوس لوبيز دي سوزا، المدير والخبير في الركيزة الثانية لدى كي بي إم جي ألمانيا.

ومع التحولات الكبيرة المتوقع أن تشهدها البيئة الضريبية في الكويت، ستتضمن الفعالية جلستي نقاشٍ مع خبراء من كي بي إم جي، وممثلين عن عددٍ من الشركات المعروفة في الكويت. وهم: الدكتور رشيد القناعي، الشريك الإداري في كي بي إم جي الكويت، وسانجاي خيتان، الرئيس المالي لمجموعة الشايع، وقيصر شاكر، المدير والرئيس المالي بشركة الخليج للاستشارات والمعاملات المحاسبية، وسلمان بن خالد، شريك التدقيق في كي بي إم جي الكويت، عليم الله عظيم، المدير المالي، مجموعة شركات فؤاد الغانم القابضة، كيو يانج، نائب الرئيس، شركةJereh لهندسة النفط والغاز، وهبة نبيل عبد الرحمن، المدير المساعد للضرائب والخدمات المؤسسية في كي بي إم جي الكويت، وعمر أحمد، المدير المساعد للضرائب والخدمات المؤسسية في كي بي إم جي الكويت. وسيدير جلسات الفعالية كلٌ من زبير باتيل، الشريك ورئيس قسم الضرائب والخدمات المؤسسية في كي بي إم جي الكويت، ومحمد حنان طارق، شريك الضرائب والخدمات المؤسسية في كي بي إم جي الكويت.

وتواصل فعالية Talking Tax لهذا العام دورها المعتاد كمنصةٍ تجمع الخبراء والمختصين في المجال الضريبي لدى كي بي إم جي لتوضيح التحولات التي تشهدها منظومات الضرائب في الكويت وعلى مستوى المنطقة. ويشير زبير باتيل إلى أن "انعقاد الفعالية يتزامن مع استعداد الشركات متعددة الجنسيات للتعامل مع البيئة الضريبية الجديدة و (أو) تستمر في التعامل معها، ونتطلع قدماً لتبادل الأفكار والمعلومات التي تساعد هذه الشركات على التكيف مع أي تغييرات ضريبية متوقعةٍ والتغلب عليها بسلاسةٍ واقتدار".

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