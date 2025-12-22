PHOTO
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، مجموعة stc، الراعي الرئيسي لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، والشريك الإستراتيجي في دعم أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لموسم 2025.
ويأتي هذا التكريم امتدادًا لإسهامات stc، الشريك الرقمي الأول للرياضة في المملكة، ودورها الريادي في دعم مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ الحلول والتجارب الرقمية المبتكرة، بما يسهم في تمكين الحضور والمتسابقين من الاستمتاع بتجربة تقنية رقمية متطورة وقد تسلّم التكريم نائب الرئيس للعلاقات المؤسسية بمجموعة stc، المهندس محمد بن راشد أبا الخيل.
ومكنت مجموعة stc، سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2025، بأحدث حلول الاتصال المبتكرة، لتوفير تجربة رقمية استثنائية داخل الحلبة وخارجها.
وكونها شريك اللقب لهذا الحدث العالمي البارز للعام الخامس على التوالي، إذ تواصل stc تقديم تجارب استثنائية في عالم القيادة، سواء للفرق المشاركة أو المشجعين، وذلك عبر توفير تغطية إنترنت واتصال فائقة السرعة باستخدام شبكات الجيل الخامس، وخدمات إنترنت الأشياء وحلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة.
وتدعم مجموعة stc مسيرة الابتكار الرقمي في المملكة، وتوفّر حلول اتصال سلسلة وموثوقة، كما تدعم أهم الفعاليات الكبرى التي تحتضنها المملكة من خلال توظيف أهم التقنيات وتنفيذ إستراتيجيات النمو والتوسع والابتكار والاستدامة لتلبي تطلعات المستقبل الرقمي للمملكة.
