كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، مجموعة stc، الراعي الرئيسي لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، والشريك الإستراتيجي في دعم أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لموسم 2025. ويأتي هذا التكريم امتدادًا لإسهامات stc، الشريك الرقمي الأول للرياضة في المملكة، ودورها الريادي في دعم مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ الحلول والتجارب الرقمية المبتكرة، بما يسهم في تمكين الحضور والمتسابقين من الاستمتاع بتجربة تقنية رقمية متطورة وقد تسلّم التكريم نائب الرئيس للعلاقات المؤسسية بمجموعة stc، المهندس محمد بن راشد أبا الخيل. ومكنت مجموعة stc، سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2025، بأحدث حلول الاتصال المبتكرة، لتوفير تجربة رقمية استثنائية داخل الحلبة وخارجها. وكونها شريك اللقب لهذا الحدث العالمي البارز للعام الخامس على التوالي، إذ تواصل stc تقديم تجارب استثنائية في عالم القيادة، سواء للفرق المشاركة أو المشجعين، وذلك عبر توفير تغطية إنترنت واتصال فائقة السرعة باستخدام شبكات الجيل الخامس، وخدمات إنترنت الأشياء وحلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة. وتدعم مجموعة stc مسيرة الابتكار الرقمي في المملكة، وتوفّر حلول اتصال سلسلة وموثوقة، كما تدعم أهم الفعاليات الكبرى التي تحتضنها المملكة من خلال توظيف أهم التقنيات وتنفيذ إستراتيجيات النمو والتوسع والابتكار والاستدامة لتلبي تطلعات المستقبل الرقمي للمملكة.

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.