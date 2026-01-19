شارك الأستاذ المساعد ورئيس قسم الجراحة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخلجي العربي الدكتور عبد الله إسماعيل محمد، في أعمال مؤتمر جمعية البحوث الجراحية Society of Surgical Research (SRS) الذي عُقد في يناير الجاري في المقر التاريخي للكلية الملكية للجراحين في بريطانيا، حيث قدّم محاضرة علمية تناولت جانبًا حيويًا من الممارسة الجراحية في المنطقة العربية تحت عنوان "أثر التباين بين لغة التعليم الطبي ولغة الممارسة السريرية على جودة التواصل مع المرضى".

ركزت المحاضرة على التحديات العملية التي يواجهها الجراحون المبتدئون عند الانتقال من بيئة تعليمية تعتمد الإنجليزية إلى واقع سريري يتطلب التواصل الفعّال باللغة العربيةـ إذ أوضح الدكتور عبد الله أن هذه الفجوة اللغوية لا تؤثر فقط على شرح الإجراءات الطبية، بل قد تنعكس على بناء الثقة بين الطبيب والمريض، وهو ما يُعد عنصرًا أساسيًا في سلامة الممارسة الجراحية.

وناقش في عرضه أهمية دمج مهارات التواصل الطبي باللغة العربية في برامج تدريب الجراحين، مشيرًا إلى أن تحسين هذه المهارات يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان موافقة مستنيرة حقيقية، بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية العالمية.

هذا، وحظيت المحاضرة باهتمام خاص من المشاركين، نظرًا لارتباطها المباشر بجودة الممارسة الجراحية في بيئات متعددة اللغات، ولما تقدمه من حلول عملية لتعزيز الكفاءة المهنية في ظل التحديات الثقافية واللغوية.