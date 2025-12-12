أعلنت شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط عودة حملتهاSmall” Shop‘ في كل من مملكة البحرين ودولة قطر، وذلك تزامناً مع موسم الأعياد بنهاية العام، حيث تأتي المبادرة في إطار التزام الشركة بدعم المؤسسات الصغيرة وتعزيز نموها الاقتصادي، من خلال تحفيز أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس على التسوّق محلياً من شبكة المتاجر المشاركة في الحملة.

فعلى صعيد البحرين، سيسترجع أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس 2 د.ب. كرصيد في حساب بطاقاتهم عند إنفاق 5 د.ب. لدى أحد المتاجر المشاركة في الحملة*. وينطبق العرض نفسه في قطر، حيث سيسترجع أعضاء البطاقات 20 ر.ق. كرصيد في حساب بطاقاتهم عند إنفاق 50 ر.ق. لدى أحد المتاجر المشاركة في الحملة*. وستستمر الحملة في البلدين لغاية 31 يناير 2026م.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد مازن خوري، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، قائلاً: "إن إعادة إطلاق حملة ’Shop Small‘ يعكس التزامنا الراسخ بدعم مجتمعاتنا، وتمكين الأعمال المحلية في مسيرتها نحو النجاح، من خلال تشجيع أعضاء بطاقاتنا على دعم المؤسسات الصغيرة في كل من البحرين وقطر، وهو ما يجسد حرصنا على رعاية هذه المؤسسات الحيوية وتعزيز حضورنا في مختلف أرجاء المنطقة."

ولطالما حرصت شركة أمريكان إكسبريس على دعم المؤسسات الصغيرة. ويُذكر أن فكرة حملتها ’Shop Small‘ انطلقت من مبادرة ’Small Business Saturday‘ قبل 15 عاماً. أما اليوم، فقد باتت حملة ’Shop Small‘ برنامجاً عالمياً يمتد إلى المملكة المتحدة، واليابان، وأستراليا، وكندا، والمكسيك، وفرنسا، وإسبانيا، ونيوزلندا، والبحرين، وقطر، وغيرها.

ولمعرفة المزيد حول حملة ’Shop Small‘ في كل من قطر والبحرين، بما في ذلك الشروط والأحكام، والتعرف على قائمة المؤسسات الصغيرة المشاركة في الحملة، يرجى التفضل بزيارة رابط الصفحة المخصصة للحملة في البحرين: americanexpress.com.bh/shop-small، ورابط الصفحة المخصصة للحملة في قطر: www.americanexpress.com.qa/en-qa/shop-small، أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.americanexpress.com.bh وwww.americanexpress.com.qa/en-qa.

كذلك يمكن للمؤسسات الصغيرة الراغبة في الترحيب ببطاقات أمريكان إكسبريس والمشاركة في حملة ’Shop Small‘ التفضل بزيارة الرابط: Shop Small | American Express Bahrain وShop Small | American Express Qatar. تطبق الشروط والأحكام للمشاركة، بما فيها شروط الموقع والدفع.

* تطبق الشروط والأحكام.

#بياناتشركات

- انتهى -