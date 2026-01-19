تشارك المملكة العربية السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية عبر مبادرة جناحSaudi House الذي يعود مجدداً خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري ببرنامجه الموسّع والأكبر منذ إطلاقه، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي، ورواد قطاع الأعمال، وقادة الفكر الدوليين.

ويستضيف الجناح الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتخطيط نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والمستثمرين والخبراء الدوليين في أكثر من 20 جلسة نقاشية وحوارية تتناول أبرز التحديات العالمية الراهنة، وتبحث سبل تعزيز أطر التعاون الدولي المشترك، واكتشاف الفرص، وصولاً إلى بناء شراكات عالمية استراتيجية فاعلة.

وتتضمن الجلسات الحوارية عشر جلسات معتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي، تستعرض عدة مسارات حيوية تشمل تطوير مدن المستقبل المستدامة، وتعزيز قطاعات السفر والسياحة والقدرات البشرية، كما ستناقش الجلسات آليات مقاومة الجفاف، وتوليد فرص الاستثمار في المملكة، وتوظيف قوة البيانات، وتطورات أسواق رأس المال، وصولاً إلى قضايا الشيخوخة السكانية والإنتاجية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وستشهد مبادرة جناح Saudi House للمرة الأولى إطلاق سلسلة حوارات NextOn، المكونة من أكثر من 12 جلسة حوارية، بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة الفكر من مختلف دول العالم، وتُعنى السلسلة بمناقشة التقنيات الناشئة والرؤى المستقبلية المرتبطة بمختلف القطاعات.

وسترتكز فعاليات الجناح عبر برنامجه على ستة محاور رئيسة وهي: (رؤية طموحة، والبيانات لصناعة الأثر، والإنسان وتنمية القدرات البشرية، وجودة الحياة، والاستثمار والتعاون، ومرحباً بالعالم). حيث ستنعقد تحت مظلة عدد من الجهات الحكومية والمبادرات والبرامج الوطنية مثل: وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستثمر في السعودية، والهيئة السعودية للسياحة، ورؤية السعودية 2030، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ومنصة بيانات السعودية.

كما سيشارك في جلسات مبادرة جناح Saudi House عدة جهات من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والصندوق الثقافي، وسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، بالإضافة لمؤسسة مسك، وشركة الدرعية، ونيوم، وأرامكو، وأكوا باور، ومركز الثورة الصناعية الرابعة، وشركة سوات SWAT، وشركة إنتل ماتكس، ومركز الطب الرقمي السعودي، وتقنيات لين، ومنصة Fathom.io، وشركة أمبليفاي هيلث.

ويأتي هذا البرنامج امتداداً للنجاح الذي حققته مبادرة جناحSaudi House في العام الماضي، حيث استقطبَ الجناح ما يزيد على 5 آلافِ زائر.

لمزيد من المعلومات حول مبادرة جناحSaudi House وللاطلاع على البرنامج الكامل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.saudihouse.org

