أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2025، ضمن الجناح السعودي بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية. وسيقام المعرض خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 فبراير في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيجمع الجناح السعودي أبرز الجهات الحكومية والشركات السعودية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية. وتستعرض شركة SAMI خلال مشاركتها في المعرض، أحدث منتجاتها في القطاعات المختلفة.

وتتضمن القدرات المعروضة الرئيسية للشركة مجموعة من المنتجات المتطورة، حيث سيقوم قطاع الأنظمة الأرضية، بعرض عربة SAMIالتكتيكية الخفيفة الجديدة حيث تتضمن بمواصفات حديثة ومطورة، بالإضافة إلى برج رؤية القتالي الغير مأهول، وكلاهما منتجات مصممة ومصنعة بالكامل في المملكة العربية السعودية. كما ستقدم SAMIللإلكترونيات المتقدمة، ابتكاراتها في أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والسيطرة، بالإضافة إلى أنظمة ومنتجات أخرى.

انطلاقاً من موقعها باعتبارها الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن في المملكة العربية السعودية، تعكس مشاركة شركة SAMI في معرض آيدكس 2025، التزامها بدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثل في توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة. وتسلط الشركة من خلال مشاركتها، الضوء على النمو والتحول الملحوظ في قطاع الدفاع في المملكة، وتعزيز الابتكار، وتمكين الكوادر الوطنية، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية.

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