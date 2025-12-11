الرياض، المملكة العربية السعودية-- شاركت شركة QCraft، الرائدة عالميًا في مجال القيادة الذاتية (AD)، في مؤتمر CoMotion GLOBAL الدولي للتنقل والتحول الحضري في الرياض (7-9 ديسمبر 2025)، مستعرضة أحدث تقنياتها التجارية ومقدّمة رؤيتها لتوسيع نطاق القيادة الذاتية عالميًا.

استمتع الحضور في الموقع بتجربة حل تقنية القيادة الذاتية من QCraft على متن السيارة الـ SUV الفاخرة ROX ADAMAS من Rox Motor. عرضت الفعالية جاهزية QCraft للإنتاج الجماعي والنشر، ومستوى نضج تقنيتها من L2+ إلى L4.

خلال مشاركته في حلقة نقاش مميزة إلى جانب قادة آخرين في مجال القيادة الذاتية من شركتي Uber وLucid، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة QCraft، الدكتور James Yu، أن القيادة الذاتية تدخل الآن مرحلة التوسُّع السريع مدفوعة بالتطبيق التجاري الفعلي.

أشار الدكتور Yu إلى أن القوة الأساسية لشركة QCraft تكمن في منصَّتها للقيادة الذاتية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي متعددة الاستخدامات، والتي تدعم كامل نطاق منتجات L2+ إلى L4 من خلال بنية تقنية موحدة. استندت QCraft إلى هذا الأساس لنشر ما يقرب من مليون نظام قيادة مساعدة في السيارات الخاصة، وتشغيل حافلات صغيرة ذاتية القيادة من المستوى L4 تجاريًا في نحو 30 مدينة حول العالم. لقد مكَّن هذا النهج القائم على المنصة الشركة من بناء محفظة منتجات متنوعة في مجال "التنقل + اللوجستيات" وإرساء آلية تجارية مستدامة، مما جعل QCraft واحدة من الشركات القليلة جدًا في الصناعة الذين نجحوا في تحقيق نشر واسع لكل من القيادة المساعدة L2+ والقيادة الذاتية L4.

توفر تقنيات L2+ وL3 أمانًا وذكاءً أكبر للسيارات الخاصة، بينما توفر القيادة الذاتية المشتركة L4 — مثل سيارات الروبوت، والحافلات الروبوتية، واللوجستيات الذاتية — وسائل نقل منخفضة التكلفة وسلسة وتسليمًا فعالاً للمرحلة الأخيرة. وبما أن منظومة QCraft تشمل جميع هذه المجالات، فإن كل عنصر يعزز الآخر، ما يسرّع اعتماد هذه التقنيات في العالم الواقعي.

يشهد استخدام تقنيات L2+ توسعًا سريعًا عالميًا، بينما تحظى تقنيات L4 بدعم سياسي متزايد، لا سيما في الشرق الأوسط، حيث تبني الحكومات مدنًا ذكية وبنى تحتية لوجستية ذكية تتيح دمج القيادة الذاتية منذ البداية.

استعرضت QCraft أيضًا استراتيجيتها للتوسع في الخارج، مع التركيز الكبير على الشرق الأوسط كسوق نمو رئيسية:

توسيع L2+: بدءًا من أوروبا وآسيا والتوسُّع عالميًا، مع بناء شراكات قوية مع كبار مصنعي المعدات الأصلية في العالم.

تطوير L4: التركيز على الشرق الأوسط وآسيا، بهدف وضع معايير عالمية للمدن الذكية والخدمات اللوجستية الذكية.

التركيز على الشرق الأوسط: منطقة استراتيجية لنشر القيادة الذاتية طويل الأمد من قِبل QCraft من خلال الشراكات العامة والخاصة.

قال الدكتور Yu: "لم تعد القيادة الذاتية فرضية—بل تتوسع على أرض الواقع اليوم". "نحن هنا في الرياض لأن هذه المنطقة تشكِّل الفصل القادم للقيادة الذاتية عالميًا. تسعى QCraft إلى تطوير أنظمة تنقل ذاتية آمنة وعملية وقابلة للتطبيق التجاري، بما يتماشى مع تركيز الشرق الأوسط على المدن الذكية والابتكار التكنولوجي المستقبلي".

نبذة عن QCraft

QCraft هي شركة رائدة عالميًا في حلول القيادة الذاتية من المستوى L2+ إلى L4 لشركات صناعة السيارات. تأسست الشركة في وادي السيليكون عام 2019، ونشرت تقنيتها بالفعل في ما يقرب من مليون مركبة. بدعم من فريق بحث وتطوير عالمي المستوى وشراكات مع كبار مصنعي المعدات الأصلية والشركات التكنولوجية، تجمع QCraft بين التبني واسع النطاق المثبت والأمان والكفاءة الرائدين في الصناعة لتجعل القيادة الذاتية واقعًا ملموسًا.

