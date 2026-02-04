أبوظبي – يُعقد منتدى OT Security First تحت رعاية مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وذلك في 4 فبراير 2026 في فندق روزوود أبوظبي، بمشاركة نخبة من كبار القادة الحكوميين، والجهات التنظيمية، ورؤساء أمن المعلومات CISOs، ورواد قطاع الأمن السيبراني، لمناقشة أحد أكثر التحديات الحيوية في العصر الرقمي، والمتمثل في تأمين بيئات تكنولوجيا التشغيلOT التي تُشكّل الركيزة الأساسية للبنية التحتية الوطنية لقطاعي الطاقة والمرافق.

ومع تسارع أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات، أعادت عملية التقارب بين تكنولوجيا المعلومات IT وتكنولوجيا التشغيلOT رسم ملامح مشهد التهديدات السيبرانية، ما أدى إلى تعرّض الأنظمة الحيوية لمخاطر سيبرانية متزايدة التعقيد. ويُعد منتدى OT Security First المنصة المتخصصة الوحيدة في المنطقة التي تتماشى بشكل مباشر مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز أمن تكنولوجيا التشغيل المتقدم، وأتمتة الاستجابة للتهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز تميز للأمن السيبراني، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في حماية البنى التحتية الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.

ويركّز المنتدى على حماية أنظمة التحكم الصناعية، وأنظمة SCADA، وبيئات إنترنت الأشياء الصناعية IIoT، من خلال مناقشات استراتيجية تتناول إدارة مخاطر تكنولوجيا التشغيل، والكشف عن التهديدات والاستجابة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المرونة السيبرانية في قطاعي الطاقة والمرافق، وأمن سلاسل التوريد، والجاهزية التنظيمية والتشريعية، وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة. ومن خلال دمج أحدث تقنيات تكنولوجيا التشغيل مع الخبرات الإقليمية، يسعى منتدى OT Security First إلى تجاوز إطار النقاش النظري، وتمكين استراتيجيات عملية تسهم في تعزيز المرونة السيبرانية على مستوى المنظومة بأكملها.

من جهته قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أنه: "مع وقوفنا على أعتاب عصر رقمي جديد، أدى التقارب بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل إلى إزالة الحدود الأمنية التقليدية، ما أوجد بيئة بات فيها العالمان المادي والرقمي مترابطين بشكل وثيق. ويجسّد منتدى OT Security First النهج الاستباقي لدولة الإمارات في وضع معايير عالمية لحماية البنية التحتية الحيوية، كما يُشكّل منصة محورية للتعاون تجمع القيادات الحكومية ورواد القطاع لتعزيز أمن قطاعي الطاقة والمرافق، اللذين يمثلان حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي والأمن الوطني".

وأضاف سعادته: "من خلال جمع ألمع العقول في أبوظبي، نهدف إلى الانتقال من مرحلة النقاش إلى تسريع تنفيذ أطر أمنية قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يُسهم في تعزيز قدرتنا على مواجهة التهديدات الهجينة المعقدة، وضمان استمرار مسيرة دولة الإمارات الطموحة نحو تنويع مصادر الطاقة وتكامل المدن الذكية بشكل آمن ودون انقطاع".

ومن المتوقع أن يستقطب منتدى OT Security First نخبة من صُنّاع القرار من الجهات الحكومية، وشركات إنتاج الطاقة، ومزودي خدمات المرافق، ومشغلي البنية التحتية، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، وقادة الأمن السيبراني من مختلف أنحاء المنطقة، ما يعزز مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول الرائدة نحو مستقبل رقمي آمن ومرن، حيث يحظى المنتدى بدعم نخبة من الشركاء والرعاة من رواد القطاع، من بينهم Yokogawa وSeclab وDragos، وهي المؤسسات التي تمتلك خبراتهم كبيرة في هذا المجال تؤهلهم للعب دور محوري في تعزيز أمن ومرونة البنية التحتية الحيوية على مستوى المنطقة.

-انتهى-

#بياناتحكومية