القاهرة: أعلنت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري عن مشاركتها في النسخة التاسعة عشرة من معرض Nile Property Expo، الذي يُقام خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2026 تحت شعار "مصر بتقربلك - تعالي مصر" في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، في إطار دعم الدولة لتصدير العقار المصري وتعزيز مكانته الإقليمية.

تأتي مشاركة شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري في نسخة الدوحة امتدادًا لسجل نجاحاتها في الدورات السابقة بعد مشاركاتها في نسختي الرياض ودبي، مما يعكس استمرارية حضورالشركة في أبرز المنصات العقارية الإقليمية. وتندرج هذه المشاركة ضمن الجولة الدولية للمعرض، الذي يُعد منصة رئيسية لربط المطورين المصريين بالمستثمرين العرب والخليجيين، ويستهدف المصريين بالخارج والمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة داخل السوق المصري، في ظل تزايد الطلب على الاستثمار العقاري، مما يعزز حضور الشركة الإقليمي ويوسع قاعدة عملائها.

والجدير بالذكر إن خلال المعرض ستقدم شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري باقة متميزة من مشروعاتها السكنية والاستثمارية الرائدة، وتشمل أبرز هذه المشاريع أحدث مشروعات الشركة مشروع "سكاي نورث" في رأس الحكمة بالساحل الشمالي، الذي يقدم تجربة ساحلية فاخرة وفريدة، بالإضافة إلى مشروعها السكني "بلوتري" في الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، والذي يضم مجمع "بلو ووك" التجاري المتكامل، ويشمل وحدات تجارية وإدارية ووحدات للرعاية الطبية. كما تقدم الشركة لزوار جناحها خلال المعرض عروضًا حصرية على مشروعاتها، تبدأ بمقدم 0% مع خطط سداد مرنة تصل الي 12 عام، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويمنح العملاء فرصًا مميزة للاستثمار والتملك ضمن مشروعات سكاي أبوظبي.

وتُعد سكاي أبوظبي للتطوير العقاري من أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري، بفضل محفظة مشروعات قوية ومتنوعة تمتد من شرق القاهرة، خاصةً في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة, إلى الساحل الشمالي في رأس الحكمة ، مع خطط توسّع مدروسة في مناطق واعدة مثل التجمع السادس، وغرب القاهرة، وذلك في إطار استراتيجية تعتمد على اختيار المواقع الاستراتيجية، والتصميم المبتكر، وجودة التنفيذ، وتقديم مشروعات متكاملة بالتعاون مع شركاء عالميين، بما يعكس التزام الشركة بالتوسع الإقليمي، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا، وتحسين جودة حياة العملاء وفقًا لرؤيتها وشعارها Brighter Life Now.

نبذة عن سكاي أبوظبي للتطوير العقاري:

شركة "سكاي أبوظبي للتطوير العقاري" هي كيان إماراتي إقليمي رائد في مجال التطوير العقاري والإنشاءات، وتمثل امتدادا لمجموعة "دايموند". وبفضل انتهاجها لنموذج عمل شامل يمهد الطريق للعديد من المشروعات التطويرية المتكاملة، تعتبر"سكاى أبوظبي" موطًنً لأشكال مختلفة من الوحدات السكنية، والخدمات، والمرافق، وغير ذلك من المراكز التجارية، ومجمعات الأعمال، والمستشفيات، والمدارس. تزخم محفظة أعمال الشركة باستثمارات تبلغ مليار دولار، إذ نفذت أكثر من 17 مشروًعا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمدت إلى توسيع نطاق تأثيرها التطويري والتنموي إلى السوق المصري.

خطت "سكاي أبوظبي" أولى خطواتها في مصر في عام 2021 بتدشينها لمشروع "ريزيدنس 8" على مساحة شاسعة تمتد لـ 23 فدانا بمنطقة "أر 8 - R8" بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حقق المشروع نجاحًا كبيرًا مهّد الطريق لإطلاق مشروعات هامة بنفس الرقعة الجغرافية الاستراتيجية. فأطلقت المجموعة "كابيتال أفينيو" و هو مشروع تجاري إداري فندقي يشغل 21 ألف متر مربع ، وبما يكفي من تميز ليحصل على جائزةAfrican Property Award لعام 2022 كأفضل مشروع تجاري إداري. دفعت تلك البصمة الواضحة في السوق العقاري المصري إلي استكمال الرحلة التطويرية، فأطلقت مشروع "بلو تري" في عام 2023 في منطقة "جولدن سكوير"بالقاهرة الجديدة ،وقد حصل على جائزة أفضل مشروع سكني من African Property Awards لعام 2023.

-انتهى-

#بياناتشركات