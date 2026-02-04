تم تأكيد لجنة السياحة في مدينة موسكو كشريك وجهة في النسخة الرابعة عشرة من ملتقى العرب للسفر والسياحة الفاخرة، الذي تنظمه شركة QnA International، والمقرر انعقاده يومي 11 و12 فبراير 2026 في فندق سانت ريجيس أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي مؤتمر MALT في عامه الرابع عشر كمنصة أعمال حصرية قائمة على تحقيق النتائج، تجمع كبار صناع القرار الذين يشكلون مستقبل السفر المؤسسي، والسياحة الفاخرة، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) على مستوى العالم. ويستقطب المؤتمر نخبة مختارة بعناية من قادة وكبار مسؤولي وكالات السفر، ودور تصميم الرحلات الفاخرة الخاصة، والشركات، بما في ذلك المؤسسين، والرؤساء التنفيذيين، و المديرون العامون، ونواب الرؤساء، ورؤساء قطاعات الاجتماعات، والسفر، والبروتوكول، والمشتريات، والتسويق، والموارد البشرية، والفعاليات، والإدارة المؤسسية. وقد تم تصميم المؤتمر ليكون منصة للتواصل الدقيق والفعّال بدلاً من التركيز على الظهور الإعلامي، حيث يربط المشترين المؤثرين من منطقة الشرق الأوسط بوجهات عالمية، وفنادق فاخرة، وشركات إدارة الوجهات (DMCs)، ومزودي تقنيات السفر، من خلال برنامج منظم يشمل اجتماعات فردية مجدولة مسبقاً، ونقاشات استراتيجية، وجلسات تواصل مختارة بعناية.

وفي تعليقه على المؤتمر المرتقب، قال سِد إن سي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة QnA International، الجهة المنظمة لمؤتمر MALT:

“على مرّ السنوات، تطور مؤتمر MALT ليصبح منصة عالية التركيز تُبنى من خلالها شراكات حقيقية وتُحقق نتائج تجارية طويلة الأمد. وتعكس المشاركة المستمرة لوجهات مثل موسكو الأهمية المتزايدة للتواصل المنظم عالي المستوى بين الشرق الأوسط وقادة صناعة السفر العالمية.”

ويُعد الشرق الأوسط سوقاً رئيسياً للنمو بالنسبة لموسكو، مع تزايد الاهتمام بالسفر الترفيهي والفاخر وسفر الأعمال. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 فقط، استقبلت موسكو 43,700 مسافر من المملكة العربية السعودية، محققة نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي.

من جانبها، قالت مايا أنوروفا، رئيسة إدارة تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة بمدينة موسكو:

“يُعد الشرق الأوسط شريكاً رئيسياً لموسكو في مجال السياحة، ونشهد اهتماماً متزايداً من ضيوف الشرق الأوسط بزيارة موسكو. ويلعب مؤتمر MALT دوراً محورياً كمنصة رائدة تربط المشترين من الشرق الأوسط بالوجهات العالمية، بما يتماشى تماماً مع تركيز لجنة السياحة بمدينة موسكو على توسيع السياحة الفاخرة وسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.”

وخلال مؤتمر MALT 2026، ستشارك لجنة السياحة بمدينة موسكو في جلسة النقاش بعنوان “السفر الذكي لعالم متعدد الأجيال”، حيث ستستعرض رؤيتها ونهجها في تخصيص تجارب السفر لمختلف شرائح الزوار.

وأضافت أنوروفا:

“موسكو مدينة قادرة على تقديم تجربة فريدة لكل سائح. فمستوى الضيافة وجودة الخدمات فيها يتركان انطباعاً مميزاً حتى لدى أكثر الزوار تطلباً، كما أن قدرتها على الجمع بين البرامج الثقافية والتأثير المذهل لفعاليات الأعمال والبنية التحتية المريحة للمدينة تجعلها وجهة جاذبة لسياحة الأعمال.”

وقد لعب التعاون طويل الأمد بين لجنة السياحة بمدينة موسكو ومؤتمر MALT دوراً محورياً في تعزيز تواصل موسكو مع المشترين المؤثرين وكبار صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت أنوروفا في هذا السياق:

“يمنحنا تعاوننا مع مؤتمر MALT وصولاً مباشراً إلى المشترين المؤثرين في دول مجلس التعاون الخليجي وكبار صناع القرار، مما يعزز بشكل كبير تواصلنا مع أصحاب المصلحة في صناعة السفر بالمنطقة. ويُعد بناء شراكات قوية قائمة على الثقة أساسياً لتحقيق النجاح في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.”

كما ستسلط موسكو الضوء على نقاط قوتها في مواكبة التحول العالمي نحو سياحة العمل والترفيه (Bleisure)، من خلال الاستفادة من أكثر من 150 موقعاً فريداً وغير تقليدي، تشمل المتاحف، والقصور التاريخية، والمسارح، والمعالم الحضرية.

وقالت أنوروفا:

“أحد الاتجاهات الواضحة عالمياً هو التحول نحو سياحة العمل والترفيه، حيث أصبحت رحلات الأعمال تجمع بشكل متزايد بين الاجتماعات والتجارب الثقافية والذوقية والترفيهية، وهنا تتفوق موسكو كوجهة متميزة.”

كما سيحصل المشاركون على رؤى حول خبرة موسكو في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك الدروس المستفادة من مؤتمر Meet Global MICE Congress (MGMC)، أحد أكبر منصات قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في العالم، والذي استقطب أكثر من 2,500 متخصص في عام 2025.

وأضافت أنوروفا:

“نحن على استعداد لمشاركة هذه الرؤى تحديداً — العناصر العملية التي تقف خلف نجاحنا في استضافة فعاليات واسعة النطاق ومتعددة الثقافات.”

وبالنظر إلى المستقبل، ترى لجنة السياحة بمدينة موسكو في مؤتمر MALT منصة طويلة الأمد لتعزيز التعاون مع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

واختتمت أنوروفا بقولها:

“ننظر إلى مؤتمر MALT كمنصة استراتيجية طويلة الأمد للحوار مع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفنا هو تعزيز مكانتنا كمركز عالمي رائد للاجتماعات الدولية والحوار المهني، والمساهمة في نمو القطاع من خلال التعاون العملي وتبادل الخبرات.”

-انتهى-

#بياناتشركات