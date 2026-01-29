دبي: في ظلّ تسارع أنظمة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط نحو تنفيذ استراتيجيات وطنية تركز على الابتكار، وتنمية القوى العاملة، والتبنّي المسؤول للذكاء الاصطناعي، أعلنت «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham”، إحدى أبرز المنظمات العالمية المتكاملة في مجال منظومة الرعاية الصحية الأكاديمية في العالم، وأكبر منظومة مستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، عن تقديم برنامجها الرائد لابتكار الحلول الطبية المُصممة للرعاية الصحية "MESH" ضمن معرض الصحة العالمي دبي WHX 2026، وذلك في 10 فبراير القادم.

يجمع البرنامج التدريبي – الذي يُقام على مدى يوم واحد وبسعة تسجيل محدودة لا تتجاوز 50 مقعدًا –الأطباء والتنفيذيين في قطاع الرعاية الصحية، والمبتكرين وروّاد الأعمال والمستثمرين لمعالجة أولوية إقليمية مشتركة تتمثل في كيفية تحويل الرؤى السريرية والأبحاث والابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى حلول قابلة للتوسّع تُحقق أثراً ملموساً على أنظمة الرعاية الصحية والمرضى والاقتصادات. وستتناول جلسات البرنامج محاور الابتكار في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية ضمن البيئات السريرية، والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ومسارات التسويق التجاري، والواقع العملي لبناء مشاريع الرعاية الصحية وعرضها على المستثمرين.

طُور منهج البرنامج

ضمن حاضنة MESH التابعة لمنظمة «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham”، وهي أول حاضنة ابتكار في الرعاية الصحية داخل منظومة مستشفى على مستوى العالم، ويُعد ركيزة أساسية في نموذج الابتكار القائم على البحث الذي تتبناه المنظمة. وحتى اليوم، درّب البرنامج أكثر من 3,000 طبيب وباحث ومبتكر حول العالم، وواصل العديد منهم إطلاق مشاريع جديدة، وترخيص تقنيات مبتكرة، وتسريع اعتماد حلول رائدة داخل أنظمة رعاية صحية معقّدة.

وعلى خلاف الحاضنات التقليدية، فإن حاضنة MESH مندمجة مباشرة في الممارسة السريرية، ويقودها أعضاء هيئة تدريس هم أنفسهم مخترعون ورواد أعمال وقادة تشغيل، بما يضمن أن يكون الابتكار مرتبطًا باحتياجات المرضى، ومتوافقًا مع المتطلبات التنظيمية، وقابلًا للتطبيق على مستوى الأنظمة الصحية. وتؤكد دراسات علمية مستقلة ومُحكّمة فعالية نموذج MESH في تعزيز قدرات الابتكار ضمن البيئات السريرية، كما نشرت الحاضنة أكثر من 80 ورقة علمية حول الابتكار والذكاء الاصطناعي وعمليات الرعاية الصحية.

وبهذا الصدد، قال الدكتور مارك سوتشي، المؤسس والمدير التنفيذي لحاضنة MESH في منظمة «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham” وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة هارفارد: "يتطلب تحويل الابتكار إلى أثر ملموس أكثر من الطموح؛ فهو يحتاج إلى هيكلية واضحة وانضباط وفهم عميق لكيفية عمل أنظمة الرعاية الصحية. وانطلاقاً من ذلك، صممنا منهج MESH لترجمة مبادئ الابتكار إلى ممارسات عملية ضمن بيئات سريرية وتشغيلية حقيقية".

وسيُقود نسخة البرنامج خلال معرض الصحة العالمي WHX 2026، نخبة من كبار أعضاء هيئة التدريس وقادة الابتكار في منظمة «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham”، من بينهم كريس كوبورن، الرئيس التنفيذي للابتكار؛ ونالان سريرامان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا؛ وشيرين شنودة، مديرة تطوير الأعمال والترخيص. واستناداً إلى خبراتهم الممتدة في ريادة الأعمال والممارسة السريرية والبحث العلمي والترخيص، وابتكارات الرعاية الصحية، سيقود الفريق برنامجاً مكثفاً ليوم واحد يعتمد على التطبيق العملي، ويوجّه المشاركين لفهم كيفية تطوير أفكار الرعاية الصحية واختبارها وتوسيع نطاقها على أرض الواقع.

ولأكثر من عقدين، تعاونت منظمة «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham”، مع أنظمة ومؤسسات رعاية صحية في الشرق الأوسط وخارجه، حيث شاركت أفضل الممارسات والخبرات المستمدة من منظومة رعاية صحية أكاديمية متكاملة لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

وبالتوازي مع يوم تسريع الابتكار في الرعاية الصحية الذي يُعقد ليوم واحد في مركز كونكت للمؤتمرات في مدينة إكسبو دبي، ستشارك قيادات من منظمة «ماس جنرال بريغهام» - “Mass General Brigham” أيضاً في نقاشات أوسع حول مستقبل الرعاية الصحية، لتقديم رؤى حول تنمية القوى العاملة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

لمعرفة المزيد من المعلومات والتسجيل في يوم تسريع الابتكار في الرعاية الصحية خلال معرض WHX 2026، يُرجى زيارة: https://meshdubai.meshincubator.org/

نبذة عن "ماس جنرال بريغهام" - “Mass General Brigham”

تُعدّ منظمة "ماس جنرال بريغهام " - “Mass General Brigham”، التي تتخذ من بوسطن، ماساتشوستس – الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، منظومة صحية أكاديمية متكاملة، نشأت عن اندماج "مستشفى ماساتشوستس العام" ومستشفى "بريغهام آند وومان"، وتغطي المنظومة كامل نطاق الرعاية الصحية من المراكز الطبية الأكاديمية المرموقة إلى المستشفيات المجتمعية والخدمات المنزلية. ويضم خمس مؤسسات تعليمية تابعة لجامعة هارفارد، ويقدّم أطباؤه رعاية متخصصة مدعومة بالبحث العلمي لمرضى من أكثر من 120 دولة. وعلى مدى أكثر من 25 عامًا، تعاونت “ماس جنرال بريغهام" - “Mass General Brigham” مع مؤسسات في أكثر من 40 دولة للمساعدة في الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية وتحسين صحة المجتمعات المحلية. سواء عبر تلبية احتياجات المرضى المعقدة في مستشفياتها بالولايات المتحدة أو من خلال دعم المبادرات الصحية في الدول المختلفة، تتطلع الشركة إلى مواصلة التعاون مع شركائها حول العالم لتحقيق رؤيتها الصحية العالمية.

