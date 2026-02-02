سباق "نصف ماراثون سقارة" واصل نموه على مدار 5 سنوات ليصبح أحد أبرز سباقات التحمل وأكثرها تميزًا في مصر

القاهرة- أعلنت "M squared"، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة، وذراع الاستثمار العقاري لمجموعة "إنترو" القابضة للاستثمار، عن شراكتها مع "The TriFactory"، للعام الثالث على التوالي، في تنظيم سباق "نصف ماراثون سقارة"، في نسخته الخامسة، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وتشارك "M squared" كراعِ رئيسي للسباق، الذي يقام بمنطقة سقارة الأثرية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تحرص على دعم الرياضة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، كما أن إقامة هذه الفعالية بمنطقة سقارة الأثرية يعكس اهتمام الشركة بالتراث والحضارة المصرية، الأمر الذي يساهم في الترويج للمناطق الأثرية المصرية، حيث يأتي السباق ضمن سلسلة سباقات الجري التي تقام وسط المواقع الأثرية في مصر، تحت شعار "Race Through History"، وتضم سباقات للجري ذات مستوى عالمي في أبرز الوجهات

والأماكن التاريخية في البلاد.

وتعليقًا على السباق، قال كريم ملش، الرئيس التنفيذي لشركة "M squared":"تعكس شراكتنا مع The TriFactory في تنظيم ورعاية هذا السباق المهم، الذي تحتضنه منطقة ذات قيمة تاريخية واستراتيجية استثنائية، إيماننا بقوة الفعاليات الرياضية في إبراز التراث المصري بصورة معاصرة، حيث يقدم سباق نصف ماراثون سقارة نموذجًا فريدًا يجمع بين الرياضة والتاريخ، ويسهم في الترويج للمعالم الأثرية المصرية ودعم حركة السياحة بشكل مستدام".

وأضاف «ملش» أن الشركة برعايتها لهذا الحدث تتطلع إلى المستقبل، موضحًا أن دعم هذا السباق، الذي يشارك فيه آلاف المصريين والأجانب من مختلف أنحاء العالم، يجسد فلسفةM squared التي تسعى إلى تطوير تجارب استثنائية تُعزز ارتباط المشاركين بالمكان، وتعيد تقديم مصر من منظور جديد وغير تقليدي، مؤكدا أن الرياضة تمثل عنصرًا أساسيًا في هذه الفلسفة، باعتبارها قوة تصنع إيقاعًا للحياة وتمنح المكان حيوية وحركة مستمرة، فضلًا عن دورها في جمع أفراد من خلفيات مختلفة حول هدف وتجربة مشتركة.

من جانبه، قال أيمن حِقّي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "The TriFactory": "تم تصميم سباق نصف ماراثون سقارة منذ البداية كسباق يمكنه النمو والتوسع بعناية في بيئة تاريخية بالغة الخصوصية، ووصولنا للنسخة الخامسة وإدراج مسافة نصف الماراثون يمثل حصاد سنوات طويلة من العمل والتخطيط والنجاح على أرض الواقع".

وتابع: "من ناحية أخرى، تمنح شراكتنا مع M squared سباق نصف ماراثون سقارة بعدًا جديدًا واستقرارًا ضروريًا لمواصلة تطويره وتنظيمه بهذا الحجم، وبتلك الصورة المشرفة لمصر وتاريخها".

وأوضح «ملش» أن الرياضة كانت جزءًا أصيلًا من قصة M squared منذ بدايتها كاختيار مدروس، تنطلق منه الشركة في تطوير مشروعاتها، مشيرًا إلى أن الدور لا يقتصر على إنشاء مشروعات فقط، بل يمتد إلى بناء مجتمعات متكاملة، مضيفا أن المجتمعات الصحية تحتاج إلى مساحات تشجّع على الحركة وتدعم نمط حياة متوازن، وهو ما يجعل الرياضة وسيلة طبيعية وأساسية بالنسبة للشركة، كونها عنصرًا متداخلًا في تفاصيل الحياة اليومية.

ومن المقرر أن يُقام سباق "نصف ماراثون سقارة" يوم الجمعة 13 فبراير 2026، ويشهد للمرة الأولى إدراج مسافة نصف الماراثون التي يصل طولها إلى 21 كيلومترًا، إلى جانب سباقّي 5 كيلومترات و10 كيلومترات، مع توقعات بمشاركة نحو 2,000 متسابق من أكثر من 60 جنسية في أجواء استثنائية في منطقة سقارة التي تعتبر واحدة من أهم المواقع التراثية والأثرية في مصر.

شراكة محلية بروح عالمية

يذكر أنه من خلال الشراكة الممتدة، تتعاون "M squared" و"The TriFactory" في تنظيم سباق يليق بسمعة مصر، الذي يتميز بتنظيمه القوي وحرصه على سلامة المشاركين، وتقديم تجربة استثنائية ترتقي لمستوى المكانة التاريخية العالمية لمنطقة سقارة.

ويمثل سباق "نصف ماراثون سقارة" فرصة استثنائية للجري في قلب منطقة سقارة الأثرية، حيث تمتد مسارات الـ 10 كيلومترات والـ 21 كيلومترًا حتى أهرامات أبوصير عبر طرق ممهدة حديثًا بأحجار الانترلوك، بينما توجد نقطة انطلاق ونهاية السباق وحفل توزيع الجوائز أسفل هرم سقارة المدرج الذي يعود تاريخه لنحو 5000 عام، في تجربة تمزج بين الأداء الرياضي والتراث الثقافي والتاريخي الذي لا مثيل له.

وقد واصل سباق "نصف ماراثون سقارة" نموه على مدار خمس سنوات ليصبح أحد أبرز سباقات التحمل وأكثرها تميزًا في مصر، بمشاركة متسابقين مصريين ودوليين، بالإضافة لدوره في إظهار قدرة مصر الفريدة على تنظيم واستضافة تجارب وفعاليات رياضية عالمية في مواقع تراثية تتمتع بمكانتها المتميزة.

وتسعى "M squared" و"The TriFactory" لمواصلة تطوير السباق ليصبح فعالية عالمية، لتعزيز مكانة مصر على أجندة سباقات الجري الدولية، والاحتفاء بتاريخها العريق من خلال الرياضة.

يُشار إلى أن "M squared" تنظر للرياضة باعتبارها جزءاً أصيلاً من منهجها المتكامل في التطوير العقاري، حيث تعمل الشركة على تخطيط مجتمعاتها وفقًا لطرق استخدام السكان الفعلية للمساحات والمكان، مع تركيزها على سهولة الحركة، والمساحات المفتوحة، والعناية بالمرافق المشتركة التي تشجع على ممارسة الأنشطة اليومية.

هذا المنهج الشامل تتم ترجمته لقرارات قابلة للتنفيذ في كل مرحلة من مراحل التطوير، بهدف خلق بيئات عمرانية تدعم الراحة الجسدية والرفاهية كجزء طبيعي من الحياة اليومية، وليس باعتبارها ميزة إضافية، حيث تحرص الشركة في كافة مشروعاتها على مراعاة زيادة نسبة المساحات الخضراء، والملاعب والألعاب الرياضية.

-انتهى-

