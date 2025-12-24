الكويت : اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته كراعٍ استراتيجي للمؤتمر والملتقى الدولي لتكنولوجيات ذوي الهمم 2025، والذي أُقيم تحت رعاية معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، وبحضور غادة الطاهر، المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الكويت، والدكتور خالد البقاعين، رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST)، والدكتور خليفة أحمد الهيلع، نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والشركاء والرعاة والحضور الكريم.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضوراً واسعاً، حيث سلّط المؤتمر الضوء على أحدث الابتكارات المخصّصة لتمكين ذوي الهمم، وتعزيز الشمول الرقمي، وتطوير حلول تقنية ترفع جودة حياة هذه الفئة وتدعم دمجها الكامل في المجتمع.

وخلال مشاركتها في حفل الافتتاح، قالت مدير وحدة الاتصال المؤسسي في KIB، مروة معرفي، إن هذا الحدث يعكس التزام الكويت بتطوير تكنولوجيات ذوي الهمم وتعزيز منظومة الابتكار الاجتماعي، مؤكدة أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المساندة في فتح آفاق جديدة لخدمة هذه الفئة.

كما أكّدت أن مشاركة KIB كراعٍ استراتيجي تأتي انسجاماً مع التزام البنك بدعم جميع فئات المجتمع، وخاصة ذوي الهمم، مشددة على أن البنك ينظر إلى التكنولوجيا كقيمة إنسانية واجتماعية قبل أن تكون خدمة تجارية. وأضافت أن KIB يواصل تطوير حلول مصرفية شاملة، ومنصات رقمية أكثر سهولة، وإجراءات تشغيلية تراعي احتياجات ذوي الهمم في كل خطوة من رحلتهم المصرفية.

وأوضحت معرفي أن دعم البنك لهذا المؤتمر يندرج ضمن استراتيجية موسّعة لتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة والجهات الأكاديمية والمؤسسات الدولية، بهدف تسريع تبنّي التكنولوجيا المساعدة في الكويت، وتوفير بيئة داعمة لتطوير الابتكار التقني المؤثر.

وأشارت إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا المساندة يُعد جزءاً أساسياً من التزام KIB بمعايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأن البنك يعمل باستمرار على تعزيز الوعي بأهمية الوصول الرقمي باعتباره خطوة محورية نحو تحقيق عدالة رقمية أشمل.

وفي ختام مشاركتها، أكّدت معرفي أن KIB سيواصل دعمه للمبادرات والفعاليات التي تُسهم في تحسين جودة حياة ذوي الهمم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، معربة عن شكرها للجهات المنظمة والشركاء الدوليين والمحليين على نجاح هذا الحدث النوعي.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة KIB في هذا الحدث تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي يواصل البنك تنفيذها لتعزيز الشمول الرقمي وتطوير خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجات ذوي الهمم. ويعمل البنك باستمرار على توسيع نطاق برامجه وشراكاته المجتمعية، ودعم الحلول التقنية المبتكرة، انطلاقاً من إيمانه بأن تمكين ذوي الهمم هو جزء أساسي من رسالته في خدمة المجتمع وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.

نبذة عن KIB

بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت. تأسس KIB عام 1973 حيث عُرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحوّل إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلاً جديداً من مسيرته الحافلة بالتطوّر والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار "بنك للحياة".

ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدّم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاماً مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجاً رائداً في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.

واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهلّه للاعتراف به دولياً نظراً لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.

