دبي، الإمارات العربية المتحدة: في مؤشر جديد على مستوى نضج منظومة إدارتها للامتثال، جددت هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الجودة العالمية "الأيزو" (ISO 37301:2021) في إدارة الامتثال، التي حصلت عليها عام 2023 وكانت من أوائل الجهات المحلية والعالمية التي تحصل على هذه الشهادة.

وتسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الجودة العالمية "الأيزو" في إدارة الامتثال في المكتب الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، والدكتور علي المويجعي نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة بالهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "نسير وفق رؤى وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوصول إلى أعلى مستويات العمل الحكومي. وانسجاما مع المبادئ الثمانیة لدبي ووثیقة الخمسین التي أطلقها سموه والأھداف الاستراتیجیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، نعتمد في الھیئة إطارا عالمیا لإدارة الامتثال، ونلتزم بالابتكار والكفاءة لتعزیز الحوكمة المؤسسیة وضمان الامتثال المستدام وترسیخ أعلى معاییر الشفافیة والمسؤولیة التنظیمیة. ونولي أھمیة قصوى للامتثال باعتباره إحدى الركائز الأساسیة لعملنا المؤسسي، ونحرص على التطبیق الشامل والدقیق لجمیع متطلبات الامتثال، لترسیخ ثقة المتعاملین وسمعة الھیئة بوصفھا جھة موثوقة وشفافة."

وقد طورت الهيئة بيئة رقمية موحدة ومؤتمتة بالكامل لإدارة الامتثال، تعتمد على لوحات معلومات ذكية، توفر رؤية فورية للإدارة العليا حول أداء الامتثال، وتحليل المخاطر والتوجهات الناشئة بشكل استباقي، بما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات. كما تسهم التقارير الرقمية الفورية في تعزيز الرقابة وإدارة المخاطر وتحسين الأداء التشغيلي والارتقاء بالتحليل التنبؤي، بما يعزز مكانة الهيئة بوصفها مؤسسة رائدة في إدارة الامتثال التنظيمي.

بدوره، أشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أنه خلال عام 2024، لم يتم تسجيل أي مخالفات، مما يعكس التزام الهيئة بأعلى معايير الحوكمة والامتثال والمتطلبات التنظيمية. وتضمن المراقبة المستمرة والضوابط الداخلية في الهيئة أن جميع العمليات تتماشى مع الأطر القانونية والأخلاقية، مما يمنع حدوث أي مخالفات.

وقد أسهمت أتمتة ورقمنة إدارة الامتثال في الهيئة في الحد من التدخلات اليدوية، وتوفير بيئة أكثر كفاءة وتعاوناً، وضمان إطار عمل قابل للتطوير وقادر على التكيف مع المتطلبات التنظيمية المتطورة وتوقع التحديات المستقبلية، ما يضمن الاستدامة على المدى الطويل.