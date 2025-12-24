أعلنت منصة iQIYI وتحالف "بريدج"، المنظمة العالمية المستقلة غير الربحية، عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية شاملة، وذلك خلال فعاليات قمة بريدج 2025 التي أقيمت في أبوظبي.

وجرى توقيع المذكرة من قبل سعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، نائب رئيس تحالف بريدج، ويانغ شيانغهوا، رئيس الأفلام والأعمال الخارجية في مجموعة iQIYI، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون بين منصة صينية رائدة في الترفيه الرقمي وتحالف إعلامي محوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وترتكز هذه الشراكة على رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الشمول والتنوع والابتكار في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، وتحويل الإعلام إلى أداة فاعلة لتعزيز التفاهم الثقافي والتنمية الاقتصادية. وتتمتع iQIYI بخبرة واسعة في إنتاج المحتوى طويل الشكل، وتطوير التكنولوجيا، ونماذج الأعمال المبتكرة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيركز التعاون على:

التطوير والتشغيل المشترك للملكية الفكرية (IP)

الإنتاج والتوزيع المشترك للأعمال السينمائية والتلفزيونية

تطبيق تقنيات الإنتاج الافتراضي والواقع الافتراضي

البحث والتطوير في تكنولوجيا الإعلام وتبادل الخبرات الصناعية

وقال سعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي: "نرحب بـ iQIYI كشريك مهم لتحالف بريدج، حيث تسهم هذه الشراكة في ربط القدرات الإبداعية والتكنولوجية بين الصين والمنطقة، وتسريع تبني تكنولوجيا الإعلام الحديثة."

من جانبه، قال يانغ شيانغهوا: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز حضور iQIYI الدولي، ونتطلع من خلالها إلى تقديم تجارب ترفيهية مبتكرة للجماهير العالمية، ودعم نمو المنظومة الإعلامية الإقليمية."

وتهدف هذه الشراكة إلى بناء نموذج تعاون متكامل من البحث والتطوير إلى التطبيق، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.

حول iQIYI

iQIYI منصة ترفيهية رائدة عبر الإنترنت في الصين، تقدم محتوى عالي الجودة عبر منظومة تقنية متطورة ونماذج أعمال مبتكرة.

حول تحالف "بريدج"

تحالف "بريدج" منظمة عالمية مستقلة غير ربحية برئاسة معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، تهدف إلى بناء مركز عالمي لصناعات الإعلام والمحتوى والترفيه. وتُعد قمة "بريدج" أبرز فعالياته.

