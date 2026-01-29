دبي، الإمارات: اختتمت شركة نوفو نورديسك بنجاح قمة iDOL: إعادة تصوّر إدارة الوزن بمشاركة قادة الرأي في المجتمع الرقمي، والتي عُقدت خلال الفترة من 27 إلى 28 يناير في دبي. وبصفتها أول قمة من نوعها تطلقها شركة أدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جمعت الفعالية قادة الرأي الرقميين، ومهنيي الرعاية الصحية، وممثلي وسائل الإعلام، وصنّاع المحتوى الرقمي، ومدافعين عن حقوق المرضى من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، ومصر، ولبنان، والأردن، والعراق، وذلك لاستكشاف كيف يمكن لسرد القصص الرقمية، والتعليم القائم على الأدلة، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي أن يعزّز فهم الجمهور لإدارة الوزن.

جمعت القمة بين جلسات حوارية تفاعلية، ومختبرات تطبيقية عملية، وورش عمل لإنشاء المحتوى بأسلوب تطبيقي مباشر، ما أتاح للمشاركين التفاعل عن قرب مع تجارب حقيقية لفقدان الوزن، ومناقشة التحديات المرتبطة بالمعلومات المضللة، وتجربة أدوات رقمية صُمِّمت لتعزيز تواصل أكثر موثوقية ودعماً عبر الإنترنت. وقد عكست النقاشات على امتداد برنامج القمة التزاماً مشتركاً بتحسين دقة ووضوح وتعاطف المحتوى الصحي الرقمي، في مجال يلجأ فيه ملايين الأشخاص يومياً بحثاً عن إجابات.

تضمّنت الجلسات الرئيسية مشاركات من نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم:

الدكتور إحسان المرزوقي (دبي)، رائد أعمال وعالِم في مجال أمراض التمثيل الغذائي،

الدكتور عامر الدرازي (البحرين)، جرّاح سمنة ومؤثر يضم حسابه على إنستغرام 1.3 مليون متابع،

الدكتور أحمد نوير (مصر)، أخصائي الصحة العامة والتغذية،

الدكتور خالد النمر (المملكة العربية السعودية)، أستاذ أمراض القلب ومؤثر يتابعه مليون متابع على منصة X ،

، الدكتورة أنجي قصّابية (لبنان/بلغاريا)، طبيبة صحة للمشاهير ويتابعها 4.5 مليون متابع على إنستغرام،

والتر باسكويريلي (المملكة المتحدة)، مستشار وخبير في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي،

نيكيتا ساشديف لورد (دبي)، الرئيسة التنفيذية لشركتي Luna PR و Luna Media Corp ،

و ، الدكتور محمد حمّاد (المملكة العربية السعودية)، أخصائي معتمد في رعاية السمنة من برنامج SCOPE ،

، الدكتور أحمد عبد الملك (الكويت)، طبيب أسرة وقائد رأي يضم حسابه 1.7 مليون متابع،

الدكتورة ميليسا باسول (المملكة المتحدة)، أخصائية علم نفس اجتماعي وخبيرة في المعلومات المضللة،

الدكتور ينال سلام (دبي)، استشاري في الطب الباطني.

وفي تعليقه على أهمية جمع الأصوات الرقمية والسريرية معاً، قال بوراك جِم، نائب رئيس الأعمال لشركة نوفو نورديسك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى:

"في وقت يتزايد فيه اعتماد الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات حول إدارة الوزن، تتزايد أهمية تعاون الأصوات الموثوقة. وقد أظهرت هذه القمة قوة الجمع بين المعرفة العلمية، والإبداع الرقمي، والتجارب الواقعية، لإطلاق حوارات أوضح وأكثر مسؤولية، قادرة فعلاً على دعم الأفراد في رحلاتهم الصحية."

كما شدّد الأطباء المشاركون في القمة على أهمية سهولة الوصول والتواصل المتمحور حول المريض. وأشار الدكتور أحمد عبد الملك، طبيب الأسرة وأحد المساهمين الرئيسيين في الحدث: "السمنة حالة مزمنة تتطلب الفهم لا الأحكام المسبقة. وعندما يجتمع مهنيّو الرعاية الصحية مع صنّاع المحتوى الرقمي، تتاح لنا فرصة فريدة لتقديم رسائل دقيقة من الناحية الطبية بأسلوب قريب من الناس في الوقت ذاته، بما يساعد الأفراد على فهم معلومات معقّدة في مرحلة تنتشر فيها المعلومات المضللة على نطاق واسع."

أما في الميدان الرقمي فقد أكّد المشاركون مدى أهمية التعاون المباشر مع الخبراء الطبيين. وشاركت الدكتورة أنجي قصّابية، أخصائية التغذية وإحدى أبرز قادة الرأي في مجال الصحة، قائلة:

"وفّرت هذه القمة مساحة آمنة ومفتوحة للنقاش الصادق. إن جمع صنّاع المحتوى، والأطباء، والمتخصصين في الاتصال هو بالضبط ما تحتاجه المنطقة لمواجهة المعلومات المضللة ومساعدة الناس على الوصول إلى محتوى موثوق. وأنا ممتنّة لجهود نوفو نورديسك في إتاحة هذا الحوار، لما يمثّله من خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية ودعم وصول الجمهور إلى معلومات صحية موثوقة."

ومع اختتام أعمال القمة، جدّدت نوفو نورديسك التزامها بتعزيز التعاون طويل الأمد بين مهنيّي الرعاية الصحية، وصنّاع المحتوى الرقمي، والجهات الإعلامية المعنية. ومن خلال تعزيز الثقافة الصحية الرقمية وترسيخ الدقة في النقاشات الدائرة عبر الإنترنت، تسعى الشركة إلى الإسهام في بناء منظومة معلومات صحية أكثر موثوقية، ودعم الأشخاص الذين يعيشون مع السمنة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعايتهم الصحية.

نبذة عن شركة نوفو نورديسك

تُعد نوفو نورديسك شركة رائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية، تأسست عام 1923 ويقع مقرها الرئيسي في الدنمارك. وتتمثل رسالتها في إحداث تغيير حقيقي للقضاء على الأمراض المزمنة الخطيرة، مستندةً في ذلك إلى إرثها العريق في مجال السكري. تسعى الشركة لتحقيق هذا الهدف من خلال ريادتها في الابتكارات العلمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أدويتها، إلى جانب العمل على الوقاية من الأمراض، والتوصل في نهاية المطاف إلى علاج شافٍ لها. توظف نوفو نورديسك ما يقرب من 77,400 موظف في 80 دولة، وتُسوّق منتجاتها في نحو 170 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: novonordisk.com

-انتهى-

#بياناتشركات