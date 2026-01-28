الدوحة، قطر: كشفت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة عن مشاركتها في قمة الويب قطر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث ستقدم جلسة متخصصة حول أحد أهم التحديات التي تواجه القادة في المشهد الحالي للاقتصاد الرقمي، بما يثري الحوار العالمي للقمة بمشاركة أكثر من 30 ألف من المؤسسين والمستثمرين والمطورين والمبتكرين، والذين سيتناولون الإمكانات التكنولوجية ودورها في تعزيز عملية صياغة القرارات المؤسسية.

وتحمل الجلسة المتخصصة عنوان "الريادة في عصر الذكاء الاصطناعي: بناء الذكاء الرقمي، وتنعقد يوم 3 فبراير 2026 بتقديم البروفيسورة سونجا سارة لي، الأستاذة المساعدة في ريادة الأعمال والمنظمات في جامعة HEC Paris في الدوحة. وتغطي قمة الويب أبرز التطورات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، توازياً مع مشاركة الجامعة التي تتناول البعد الإنساني للذكاء الاصطناعي، مسلطة الضوء على طريقة تفكير القادة، واتخاذهم للقرارات، وصياغتهم لثقافة مؤسسية قادرة على التكيّف والنمو في عالم يتنامى اعتماده على الذكاء الاصطناعي.

وأُوليت قيادة الجلسة للبروفيسورة لي نظراً لأبحاثها المميزة في مجالات ريادة الأعمال، وصياغة الثقافة المؤسسية، والابتكار، مع التركيز بصورة خاصة على سبل تكييف النماذج العالمية لتلائم السياقات المحلية والإقليمية. وتعالج الجلسة اعتقاداً خاطئاً أصبح شائعاً، هو أن اعتماد الذكاء الاصطناعي وحده كفيلٌ بتحقيق التفوق التنافسي، إذ تؤكد أن توفير القيمة المستدامة يحتاج إمكاناتٍ قيادية تشمل تحديد الأولويات بوضوح، وإدارة المخاطر، وصياغة ثقافة مؤسسية تمكّن الفرق من التجربة والتطبيق بصورة مسؤولة. وتوفر الجلسة للمشاركين إطاراً عملياً لبناء ذكاء رقمي يجمع بين الوضوح الاستراتيجي، والحكم البشري، والإجراءات المؤسسية المرنة، بما يتيح للمؤسسات اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي بثقة وعلى نطاق واسع وفق أعلى مستويات المسؤولية الأخلاقية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوشوا كوب، المسؤول الأول عن النمو والتأثير في جامعة HEC Paris في الدوحة:

"نعيش اليوم في عالمٍ يقوم على الذكاء الاصطناعي، عالمٌ كنا نراه سابقاً ضرباً من الخيال. وبالرغم من ذلك، فإن التطور التكنولوجي في غياب القيادة الهادفة، لا يتعدى كونه قوة متسارعة تفتقر إلى بوصلة توجّهها. ونثق بأن القائد القادر على توظيف الذكاء الاصطناعي بحكمة ومسؤولية لتحقيق الأهداف المنشودة هو من يصنع الفرق الحقيقي في عصر التحوّل الرقمي، الأمر الذي يبرز من خلال مشاركتنا في قمة الويب قطر، التي تسلط الضوء على التزامنا ببناء قادة فاعلين يمتلكون الإمكانات اللازمة لمواجهة التعقيدات وخلق قيمة مستدامة للمنطقة".

وتجسد مشاركة جامعة HEC Paris في الدوحة في قمة الويب قطر التزامها العميق بتعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال برامجها الأكاديمية وبرامج التعليم التنفيذي، التي تدمج التعلم التطبيقي ضمن مشاريع نهائية تتعامل مع تحديات حقيقية على الأصعدة الاستراتيجية والتكنولوجية والنمو. وقد نجحت عدة مشاريع ناشئة من هذه المبادرات في التوسع على مستوى منطقة الخليج العربي، لتصبح عناصر فاعلة في منظومة الابتكار الإقليمية.

يمكن للحضور الانضمام إلى جلسة البروفيسورة سونجا سارة لي يوم 3 فبراير 2026 من الساعة 12:30 إلى 13:15 ظهرا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، الدور الثالث، والتواصل مع ممثلي الجامعة لاكتشاف فرص التعليم التنفيذي وبرامج القيادة المتقدمة.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة صفحة الجلسة على موقع قمة الويب قطر https://qatar.websummit.com/sessions/qat26/81d6fb65-3c06-4907-a5a2-f1104da85a64/leading-in-the-age-of-ai-building-digital-intelligence-hosted-by-hec-paris-doha/

