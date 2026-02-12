الرياض | تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 - ينظم برنامج تنمية القدرات البشرية النسخة الثالثة من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) تحت شعار “The Human Code"، وذلك خلال الفترة 16 – 17 ذو القعدة 1447هـ الموافق 3-4 مايو 2026م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويسلّط مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) في نسخته الثالثة الضوء على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التواصل، والتفكّر، والابتكار، بوصفها مرتكزات لتنمية القدرات البشرية، بما يعزز جاهزيتها المستقبلية في ظل التسارع التقني، ويستهدف المؤتمر حضور أكثر من 15,000 زائر، من خبراء ومختصون في مجالات تنمية القدرات البشرية، واستضافة أكثر من 250 متحدث محلي وعالمي من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر في العالم بالعاصمة الرياض؛ لمشاركة أفضل الممارسات واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة.

وأكد معالي وزير التعليم ورئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان بأن الرعاية الكريمة من سمو ولي العهد – حفظه الله - تجسّد اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية القدرات البشرية لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم وأهمية الاستثمار في الإنسان لكونه الركيزة الأهم في بناء اقتصاد تنافسي ومجتمع معرفي قادر على مواصلة النمو والازدهار. وأشار معاليه أن النسخة الثالثة من مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) تُعد امتدادًا للنجاحات التي تحققت في النسختين السابقتين وتعكس اهتمام المملكة بالاستثمار في الإنسان وتسخير الجهود وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في تنمية القدرات البشرية تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي خطوة نوعية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجالات تنمية القدرات البشرية، يستضيف المؤتمر في نسخته الثالثة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية كضيف شرف، مما يؤكد جهود تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ الشراكة القائمة على تبادل الخبرات وتنمية القدرات.

وأشار معالي وزير التجارة عضو لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية ورئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي - البريطاني الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي حول استضافة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية كضيف شرف للمؤتمر: "تعد الاستضافة امتداداً للتعاون الاستراتيجي الذي تحقق في النسخة السابقة من المؤتمر، والتي شهدت تدشين أعمال مبادرة "مهارات المستقبل" وذلك بهدف تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في مجالات التنمية الاقتصادية، والتعليم والتدريب. كما تؤكد هذه الاستضافة أهمية نقل الخبرات وتبادل المعرفة النوعية لتنمية القدرات البشرية في المجالات الواعدة بما يعزز تنافسية المملكة عالميًا".

ويأتي المؤتمر استمرارًا للنجاحات التي حققها خلال العامين الماضيين، حيث شهد حضور أكثر من 23,000 زائر، ومشاركة أكثر من 550 متحدثًا محلياً وعالمياً، إضافةً إلى الإعلان عن أكثر من 156 إطلاقًا واتفاقية مع جهات محلية ودولية.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية (HCI) عبر الموقع الإلكتروني (https://humancapabilityinitiative.org)

