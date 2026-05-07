عبدالله بن دميثان: الجائزة انعكاس لرؤية دبي الطموحة في بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية والبيئية

في إنجاز عالمي جديد يعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات، وريادة دبي في تبنّي نماذج تنموية مستدامة، توّجت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بجائزة "Green World Awards" العالمية ضمن فئة المسؤولية المجتمعية (CSR)، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي أُقيم في قلعة كارديف التاريخية في المملكة المتحدة في أبريل 2026، بمشاركة نخبة من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجالات الاستدامة والعمل المجتمعي.

ويجسد هذا التتويج اعترافاً دولياً بنهج دبي المتكامل في توظيف المسؤولية المجتمعية كركيزة أساسية ضمن منظومة التنمية الاقتصادية، بما يعزز تنافسيتها العالمية ويواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وفي هذه المناسبة أكد سعادة عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لمسار استراتيجي تتبناه المؤسسة يقوم على دمج الاستدامة في قلب عملياتها التشغيلية ومبادراتها المجتمعية، مشيراً إلى أن الفوز بالجائزة يعكس التزاماً مؤسسياً راسخاً يتجاوز العمل التقليدي للمسؤولية المجتمعية، ليصبح جزءاً من منظومة خلق القيمة المستدامة.

وقال سعادته: "إن هذا التكريم العالمي المرموق ليس مجرد إنجاز مؤسسي، بل هو انعكاس لرؤية دبي الطموحة في بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية والبيئية. كما أنه ثمرة تكامل الجهود مع شركائنا الاستراتيجيين في مجالات العمل الخيري والمجتمعي والبيئي، وهو ما يعزز قدرتنا على إحداث أثر مستدام وقابل للقياس."

وأضاف سعادته: "أن المؤسسة ماضية في توسيع نطاق شراكاتها النوعية، وتبني مبادرات مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة والابتكار".

وقد تسلّمت الجائزة السيدة هند أحمد شاكر، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمؤسسة، حيث استندت لجنة التحكيم في تقييمها إلى مجموعة من المعايير الدولية الدقيقة، شملت حجم الأثر البيئي والاجتماعي، ومستوى الابتكار في المبادرات، ومدى الالتزام المؤسسي، إضافة إلى النتائج الملموسة والقابلة للقياس.

ويعزز هذا الإنجاز حضور مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على الساحة الدولية، ويؤكد دورها المحوري في دعم توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبنّي نماذج عمل متقدمة تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، وترسّخ في الوقت ذاته قيم المسؤولية المجتمعية كأحد محركات المستقبل.

