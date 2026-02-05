المنامة، مملكة البحرين – حصلت شركة مزاد، إحدى الشركات المحلية الرائدة التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، والمتخصصة في تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في مملكة البحرين، على شهادة "أفضل بيئة عمل" Great Place to Work®، وهي شهادة عالمية مرموقة تمنح استناداً إلى تقييم شامل لآراء الموظفين وتقييم مستقل لثقافة بيئة العمل.

وتعكس هذه الشهادة بيئة العمل الإيجابية في مزاد وأسلوبها الإداري المتميز، حيث تعد وضوح التواصل، والشفافية، ومهارات القيادات من الركائز الأساسية للثقافة المؤسسية في الشركة. كما أشار الموظفون إلى مستوى عالٍ من الثقة بالإدارة، مؤكدين بذلك على وجود حوار مفتوح وتواصل مباشر دائم.

كما تسلط الشهادة الضوء على بيئة عمل مهنية وتعاونية، تتسم بتفاعل ملحوظ من قبل الموظفين، والإحساس المشترك بالمسؤولية، والتعاون الإيجابي بين فرق العمل، ضمن بيئة عمل تولي أهمية قصوى للسلامة والكفاءة التشغيلية.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، صرح نزار الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: "مع استمرار نمو مزاد وتوسع أعمالها، تزداد مسؤوليتنا في دعم موظفينا وتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة. وتعكس هذه الشهادة التزامنا بالحفاظ على بيئة عمل داعمة ومساندة لموظفينا، بما يواكب تطور الشركة ونموها."

ويأتي هذه الإنجاز في وقت تحرص فيه مزاد على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، مؤكدة إلتزامها بدعم المملكة من خلال أنشطة تجارية تتسم بالكفاءة، الشفافية، والتنظيم، بما يتماشى مع تطلعات مملكة البحرين.

-انتهى-

