عمّان: أعلنت بدجت لتأجير السيارات – الأردن، إحدى شركات مجموعة المركزية وإحدى شركات تأجير السيارات الرائدة في الأردن، عن إنجاز نوعي وجديد في مسيرتها المؤسسية بحصولها رسميًا على شهادة ®Great Place to Work لعاميْ 2025–2026، لتصبح بذلك أول شركة في قطاع تأجير السيارات في الأردن تنال هذا التكريم؛ تقديرًا لالتزامها ببناء بيئة عمل قائمة على الثقة والاحترام وتمكين الموظفين، بما ينعكس على جودة خدماتها بوصفها شركة تأجير سيارات موثوقة في الأردن.



تُعد ®Great Place to Work مرجعًا عالميًا معتمدًا في قياس ثقافة بيئة العمل وتجربة الموظف ضمن مختلف القطاعات، بما فيها قطاع تأجير السيارات في الأردن؛ إذ تُمنَح شهادة ®Great Place to Work العالمية بالاستناد بشكل كامل إلى آراء الموظفين ومستوى ثقتهم بالمؤسسة وتفاعلهم معها. ومن جهة أخرى، تمثل الشهادة مدخلًا رئيسيًا يتيح للشركات التأهل للنظر في إدراجها ضمن قوائم “أفضل أماكن العمل” التي تصدرها Great Place to Work سنويًا بالتعاون مع Fortune في الولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي.



وحول ذلك، علّقت سارة لويس كولين، نائبة الرئيس لشؤون الاعتراف العالمي في شركة Great Place to Work®، قائلةً:

“تُعد شهادة Great Place To Work® إنجازًا مرموقًا يتطلب التزامًا مستمرًا وعازمًا على تعزيز تجربة الموظف بمختلف جوانبها، وهو ما يعكس تميّز بدجت بوصفها إحدى أبرز الجهات التي توفر بيئة عمل عالية الجودة لموظفاتها وموظفيها، وتُعد من أفضل شركات تأجير السيارات في الأردن.”



وبدورها، قالت دينا حداد، المدير العام لـ بدجت لتأجير السيارات – الأردن ونائب الرئيس التنفيذي في مجموعة المركزية:

“في بدجت، لا ننظر إلى بيئة العمل على أنّها مكوّنًا داخليًا لشركتنا فقط، بل نعدّها عنصرًا أساسيًا في جودة ما نقدّمه لعملائنا واستدامة أعمالنا، وبما يعزز مكانتنا كشركة تأجير سيارات معتمدة في الأردن. ويعكس حصولنا على شهادة ®Great Place to Work التزامنا ببناء ثقافة تقوم على التقدير، وقيمنا التي تشجع العمل بروح الفريق، وتمنح موظفاتنا وموظفينا مساحة حقيقية للمبادرة والتطور، مع التركيز على العميل بوصفه أولوية، واعتماد نهج يقوم على النزاهة والاعتزاز بالخدمة التي نقدمها في سوق تأجير السيارات الأردني.”



وأضافت:

“يضع هذا الإنجاز أمامنا مسؤولية الاستمرار في الاستثمار في فرقنا وتمكينهم، لا سيما أنّ روحها الإيجابية وتماسكها يعني قدرة أكبر على تقديم خدمات تأجير سيارات بجودة عالية في الأردن وتجربة متسقة ومستدامة للعملاء.”

عن مجموعة المركزية:

تعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ودراجات وسكوترات ياماها وبدجت لتأجير السيارات وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.

خبر صحفي صادر عن شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية بالنيابة عن مجموعة المركزية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا:

شركة بداية للاتصالات والاستشارات التسويقية

هاتف: +962 6 585 4002 /6

فاكس: +962 6 585 3001

ص.ب. 930391، عمّان 11193، الأردن

البريد الإلكتروني: bidayamedia@bidayamarcom.com

-انتهى-

#بياناتشركات