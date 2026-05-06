أعلنت مجموعة "TH Group"، الرائدة في تنظيم الفعاليات الكبرى، عن انطلاق الموسم الثاني من معرض "Golden Hub"، الوجهة العقارية الأبرز في قلب الساحل الشمالي، وذلك بالتعاون مع شركة "كاونسل ماسترز" في "نورث سكوير مول" بمدينة العلمين الجديدة.

قال الإعلامي طاهر حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة TH Group، يأتي انطلاق النسخة الثانية من "Golden Hub" تتويجًا للنجاح الاستثنائي الذي حققه الموسم الأول، والذي حظي بصدى واسع في القطاع العقاري، تُوّج بتنظيم مؤتمر "MIG" تحت رعاية وزارة الإسكان المصرية وبحضور السيد وزير الإسكان، مما رسخ مكانة المعرض كمنصة استراتيجية تجمع أقطاب التطوير العقاري في المنطقة.



وأضاف أن "Golden Hub" يُعد أضخم تجمع عقاري يجمع بين الخبرات المصرية والخليجية، حيث يخطط لاستضافة عدد من كبرى الشركات العقارية، لافتا إلى أن أبرز الشركات التي ساهمت في نسخة العام الماضي "سيتي إيدج"، "أوراسكوم"، "الأهلي صبور"، و"المصرية السعودية"، كما شهد المعرض مشاركة لافتة لعمالقة العقارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتهم شركة "بن غاطي"، بالإضافة إلى "داماك" و"عزيزي".



يمتد المعرض في نسخته الحالية لمدة 60 يوماً متواصلة، تبدأ من 1 يوليو وتستمر حتى 30 أغسطس، مما يتيح للزوار والمستثمرين فرصة ذهبية لاستكشاف أحدث المشروعات العقارية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين المصري والخليجي، وسط أجواء الساحل الشمالي الساحرة.



وفي تعليق من اللجنة المنظمة، أكدت "TH Group" أن اختيار "نورث سكوير" بالعلمين الجديدة يعكس الرؤية الرامية إلى مواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها مصر، وتقديم تجربة فريدة تجمع بين التسوق العقاري والترفيه في أكبر تجمع من نوعه، مع التركيز على جودة ونوعية الشركات المشاركة لضمان تقديم أفضل الخيارات الاستثمارية للجمهور.

