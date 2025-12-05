دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة Expereo، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الشبكات المدارة كخدمة (NaaS) التي تربط الأشخاص والأماكن والأشياء في أي مكان، بفخر عن حصولها على شهادة "Great Place To Work® UAE" للمرة الأولى. ويستند هذا التكريم المرموق كليًا على آراء الموظفين الحالية حول تجربتهم في مكان العمل. في استطلاع هذا العام، قال 94% من الموظفين أن Expereo مكان رائع للعمل، وهو ما يزيد بثلاث نقاط عن متوسط المعيار. ®Great Place To Work هي الهيئة العالمية المختصة بثقافة مكان العمل، وتجربة الموظفين، وممارسات القيادة التي أثبتت فعاليتها في تعزيز الأداء الرائد في السوق، والاحتفاظ العالي بالموظفين، والابتكار القوي.

قالت Sarah Lewis-Kulin، نائب رئيس التقدير العالمي في ®Great Place To Work: "إن شهادة Great Place To Work هي إنجاز مرغوب فيه للغاية يعكس التزامًا متسقًا ومقصودًا تجاه تجربة الموظف". "تُعدّ هذه الشهادة التقدير الرسمي الوحيد الذي يُحدد بناءً على ملاحظات الموظفين الفورية. وبحصولها على هذا التكريم، رسّخت Expereo مكانتها كواحدة من أفضل الشركات للعمل بها، حيث توفر بيئة عمل متميزة".

وأضاف Ben Elms، الرئيس التنفيذي لشركة Expereo: "أنا فخور للغاية بفريقنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز". عندما افتتحنا مكتبنا في دبي قبل 14 عامًا، كان هدفنا هو بناء فريق استثنائي ومكان عمل يستمتع فيه الناس بالزملاء الذين يعملون معهم، ويتبنون ثقافتنا، ويقدمون خدمة متميزة كل يوم. تهانينا لفريق الإدارة على تعزيز الفخر والثقة والصداقة الحميمة الحقيقية في جميع أنحاء المؤسسة".

وعلق رائد راشد، العضو المنتدب لشركة Expereo في الإمارات العربية المتحدة: "نحن سعداء للغاية بالحصول على شهادة رسمية من Great Place To Work في الإمارات العربية المتحدة. موظفونا هم في صميم نجاح Expereo إقليميًا وعالميًا. إنه لشرف لي أن أقود مثل هذه المواهب الاستثنائية التي تعمل باستمرار على الارتقاء بتجربة عملائنا ودفع نمونا. يعكس هذا التقدير تفانيهم ومرونتهم والتزامهم بالتميز. نحتفل بهذا الإنجاز معًا ونظل ملتزمين بالحفاظ على مكان عمل يشعر فيه كل عضو في الفريق بالتقدير والتمكين والإلهام".

الاستثمار في الموارد البشرية: المبادرات الرئيسية التي تم تقديمها في 2024–2025

أطلقت Expereo هذا العام عدة برامج لدعم الموظفين مهنيًا وشخصيًا:

أبطال Expereo وجوائز التقدير: حيث نحتفل بأفضل أداء، مع تكريم الفائزين خلال الاجتماعات الفصلية الشاملة بقيادة الرئيس التنفيذي لتنمية عقلية الفوز.

مبادرات رفاهية الموظفين: ركزت الجلسات المنتظمة التي يقودها الخبراء على التثقيف العقلي والعاطفي والمالي والرفاهية الجسدية.

المشاركة المجتمعية: كجزء من اليوم الخيري العالمي لشركة Expereo ، عقد مكتب دبي شراكة مع بيت الخير، حيث ساهم بشكل جماعي وفردي في دعم المجتمع المحلي.

في Expereo، الثقافة هي أكثر من قيمة، فهي أساس مكان العمل حيث يشعر الناس بالاحترام والتقدير والمكافأة والرعاية الحقيقية.

وفقًا لبحث ®Great Place To Work، فإن الباحثين عن عمل لديهم احتمالية أكبر بنحو 4.5 مرات للعثور على مدير رائع في مكان عمل معتمد Certified™.كما أنه من المرجح أن يتطلع الموظفون في المؤسسات المعتمدة Certified™ إلى القدوم إلى العمل بنسبة 93%، ومن المرجح أن يتقاضوا أجرًا عادلًا، وأن يشاركوا في أرباح الشركة، وأن يحصلوا على فرص متساوية للتقدم.

حول Expereo

Expereo هي شبكة رائدة عالميًا كمزود خدمة تعمل على ربط الأشخاص والأماكن والأشياء في أي مكان. تشمل الحلول الإنترنت العالمي، وشبكة SD-WAN/SASE، والإنترنت المُحسّن. مع انتشار عالمي واسع، تعد Expereo الشريك الموثوق به لـ 60% من شركات Fortune 500. تُشغّل الشركة مواقع الشركات والهيئات الحكومية في أكثر من 190 دولة، مع إمكانية الاتصال بأي موقع حول العالم. وتعمل مع أكثر من 2300 شريك لمساعدة العملاء على تحسين الإنتاجية وتمكين شبكاتهم وخدماتهم السحابية من خلال مرونة الإنترنت وسرعته وقيمته، مع تحقيق أداء مثالي للشبكة.

تم الاستحواذ على Expereo في فبراير 2021، من قِبل Vitruvian Partners التي استحوذت على أغلبية الأسهم من Seven2.

حول شهادة Great Place to Work Certification™

شهادة Great Place To Work® Certification™ هي التقدير الأكثر تحديدًا لـ "صاحب العمل المفضل" الذي تطمح الشركات إلى تحقيقه. وهي التكريم الوحيد الذي يعتمد كليًا على ما يُفيد به الموظفون عن تجربتهم في مكان العمل، وتحديدًا مدى استمرارهم في بيئة عمل تتسم بالثقة العالية. شهادة Great Place to Work Certification معترف بها عالميًا من قِبل الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء، وهي المعيار العالمي لتحديد وتقدير تجربة الموظفين المتميزة. كل عام، تتقدم أكثر من 10,000 شركة في 60 دولة للحصول على شهادة Great Place To Work.

حول ® Great Place To Work

Great Place To Work ® ‏‏ (www.greatplacetowork.me) هي السلطة العالمية في ثقافات أماكن العمل ذات الثقة العالية والأداء العالي. كما تدعم ® Great Place To Work الشركات بجميع المقاييس في إنشاء أماكن العمل المثالية وتحسينها من خلال مكاتبها في 5 قارات وأكثر من 60 دولة باستخدام Trust Index Survey™ وCulture Management platform Emprising™. تعرف على المزيد على greatplacetowork.com وتابع Great Place To Work على LinkedIn، وTwitter، وFacebook، وInstagram.

