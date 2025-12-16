القاهرة: يواصل مركز ديلويت للابتكار تأكيد التزامه بدعم منظومة التكنولوجيا في مصر من خلال مشاركته الاستراتيجية في فعاليات قمة Engineerex 2025، إحدى أبرز منصات التكنولوجيا والهندسة في المنطقة، والتي استضافها The Greek Campus يومي 12 و13 ديسمبر. وتمثل هذه المشاركة العام الثاني على التوالي الذي يشهد فيه مركز ديلويت للابتكار دوره كشريك رئيسي للقمة، ما يعكس التزامه المستمر برعاية المواهب وتسريع نمو مشهد الابتكار في مصر.

في نسخة Engineerex لهذا العام، عزز مركز ديلويت للابتكار دوره كشريك حصري من خلال إطلاق مجموعة من الأنشطة المخصصة للتوظيف والتعلم والتفاعل مع المواهب. وشارك فريق المركز في فعاليات متنوعة شملت جلسات حوارية، ورش عمل، وجلسات تفاعلية حول مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات، الحوسبة السحابية، DevOps، الأمن السيبراني، وهندسة البرمجيات للمنصات، إضافة إلى غيرها من المجالات التقنية الناشئة. وتعكس هذه المشاركة عمق الخبرة التقنية للمركز والتزامه بتطوير المواهب وتعزيز الابتكار في المنطقة.

وقال هاني جرجس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمركز ديلويت للابتكار: "تعكس مشاركتنا في Engineerex التزامنا العميق بتطوير أفضل المواهب في قطاع التكنولوجيا سريع النمو في مصر، وتعزز قدرات مركز ديلويت للابتكار التي تبرز المهنيين المصريين وإمكانات الدولة الهائلة. من خلال ربط خبرائنا بالمواهب الشابة الطموحة، لا نقتصر على بناء قادة المستقبل فحسب، بل نستثمر في جيل قادر على إحداث تحول حقيقي وترك أثر ملموس في الاقتصاد الرقمي."

وأضاف أحمد سالم، الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز ديلويت للابتكار: "تُبرز قمة Engineerex 2025 المستوى المتقدم للمواهب التكنولوجية في مصر، موفرة منصة حقيقية للتفاعل مع المهندسين والمطورين الشباب واستكشاف أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة السحابية وDevOps والأمن السيبراني وهندسة المنصات. ركزنا خلال الفعاليات على التطبيقات العملية والحلول القابلة للتنفيذ، لتعكس فلسفة مركز ديلويت للابتكار في دعم الكفاءات وتعزيز الابتكار. السوق المصري اليوم يزخر بالمهارات القادرة على إحداث فرق حقيقي، ويشكل أساسًا راسخاً لنمو مشاريعنا وتوسيع فريقنا في المنطقة."

وتعكس مشاركة مركز ديلويت للابتكار في نسخة القمة لهذا العام التزامه بتعزيز الابتكار ورعاية المواهب وتقديم قيمة فعلية. ويأتي ذلك استكمالًا لتعاونه الأخير مع فريق Engineerex خلال قمة TechUp Women في نوفمبر، حيث جمع المركز بين أنشطة التوظيف، الجلسات التقنية المتقدمة، وفرص التوجيه المهني، مساهماً في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز الرقمي وبناء القدرات المستقبلية.

الجدير بالذكر أن مركز ديلويت للابتكار، بخبراته متعددة التخصصات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، والحوسبة السحابية وDevOps، والأمن السيبراني والخدمات التقنية، يوفر للمهنيين الشباب فرصة التواصل مع قادة الصناعة، واستكشاف مساراتهم المهنية، والانخراط في ثقافة الابتكار داخل المؤسسة. ومع فريق يضم أكثر من 600 متخصص، ومن المتوقع أن يصل إلى 700 بحلول نهاية عام 2025، يواصل المركز توسيع نطاق أعماله لدعم الطلب الإقليمي المتزايد على قدرات التحول الرقمي وتعزيز الحلول التقنية المبتكرة.

©٢٠٢٥ ديلويت للخدمات الفنية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.

في هذا البيان الصحفي، أي إشارة إلى "ديلويت" تشير إلى واحدة أو أكثر من شركات ديلويت توش توهماتسو المحدودة ("DTTL")، وشبكة الشركات الأعضاء فيها، حيث يُعد كل منها كيانًا قانونيًا مستقلًا ومنفصلًا. يرجى الاطلاع على deloitte.com/about للحصول على وصف مفصل للهيكل القانوني لشركة DTTL وشركاتها الأعضاء. المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة وقت النشر.

عن ديلويت للخدمات الفنية المحدودة:

ديلويت للخدمات الفنية المحدودة المعروفة أيضًا باسم Deloitte Innovation Hub) هي شركة تابعة لشركة Deloitte NSE Investments Limited، وهي شركة تابعة لشركة Deloitte NSE LLP، العضو في شبكة شركات ديلويت توش توهماتسو المحدودة. تُعد DTTL وكل شركة عضو فيها كيانات قانونية مستقلة ومنفصلة. لا تقدم DTTL ولا Deloitte NSE LLP خدمات مباشرة للعملاء. للمزيد من المعلومات حول شبكة الشركات الأعضاء العالمية، يُرجى زيارة www.deloitte.com/about.

تأسس مركز ديلويت للابتكار في القاهرة في سبتمبر 2023، ويعمل كمركز تقديم خدمات شمال وجنوب أوروبا (NSE)، مقدمًا خدمات متقدمة في التكنولوجيا والتحول الرقمي للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط. وسرعان ما توسع المركز ليضم نحو 600 متخصص، مقدمًا خدماته في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات، والهندسة، والأمن السيبراني، وخدمات العملاء.

يعكس مركز ديلويت للابتكار التزام ديلويت المستمر بتوسيع قدرات تقديم الخدمات العالمية، ودعم العملاء بحلول رائدة، وتعزيز قاعدة المواهب التكنولوجية المتنامية في مصر.

عن ديلويت:

يشير مصطلح "ديلويت" إلى واحدة أو أكثر من شركات ديلويت توش توهماتسو المحدودة ("DTTL")، وشبكة شركاتها الأعضاء والجهات المرتبطة بها (ويشار إليها مجتمعة باسم "منظمة ديلويت"). تُعد DTTL (المعروفة أيضًا باسم "ديلويت غلوبال") وكل شركة عضو فيها والجهات المرتبطة بها كيانات منفصلة ومستقلة قانونيًا، لا يمكن لأي منها إلزام الأخرى تجاه أطراف خارجية، وتكون مسؤولة عن أعمالها وأفعالها فقط. لا تقدم DTTL أو NSE خدمات مباشرة للعملاء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.deloitte.com/about.

تقدم ديلويت خدمات التدقيق والمراجعة، والاستشارات القانونية والضريبية، والخدمات الاستشارية المتعلقة بها لما يقارب 90% من الشركات المدرجة ضمن فورتشن غلوبال 500®، بالإضافة إلى آلاف الشركات الخاصة. يقدّم موظفو ديلويت نتائج قابلة للقياس ومستدامة، تساعد على تعزيز الثقة في أسواق المال، وتمكّن العملاء من التحوّل والازدهار، والمساهمة في اقتصاد أقوى، ومجتمع أكثر عدالة، وعالم مستدام. استنادًا إلى تاريخها الذي يمتد لأكثر من 180 عامًا، تمتد شبكة ديلويت إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة، ويعمل بها نحو 460,000 محترف حول العالم. لمعرفة المزيد حول كيفية إحداث موظفي ديلويت للأثر المؤثر والمستدام، يُرجى زيارة www.deloitte.com.

-انتهى-

#بياناتشركات