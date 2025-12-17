الرياض: استكمل بنك التنمية الاجتماعية استعداداته لإطلاق النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة «DeveGo 2025»، الذي ينعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، في الرياض، من 21 إلى 23 ديسمبر، برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة البنك، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تحت شعار: "لا تبدأ من الصفر… ابدأ من"DeveGo .

ويأتي «DeveGo 2025» كمنصة وطنية واسعة تستعرض أحدث الاتجاهات في ريادة الأعمال، من خلال جلسات حوارية وورش عمل ومبادرات، تضم نخبة من روّاد الأعمال المحليين والدوليين، والمستثمرين، والخبراء، والقيادات الحكومية، وأبرز الشخصيات العالمية المؤثرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال، من بينهم معالي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان، والمستقبلي إيان خان، وجوناثان غريتشن، الرئيس التنفيذي لمعهد «فاوندر إنستيتيوت»، وغيرهم من الخبراء وصناع الرأي ورواد الأعمال بما يُعزز الطابع الدولي للملتقى ويُثري برنامجه ومبادراته بمعارف وتجارب رائدة من مختلف الأسواق.

ويشهد الملتقى هذا العام إطلاق حزمة من البرنامج والمبادرات الداعمة، من بينها منتجات تمويلية جديدة صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الناشئة، إلى جانب توقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية تهدف إلى تحفيز المشاريع الريادية وصناعة الفرص وتمكين المشاريع الواعدة وفتح مسارات جديدة للنمو، بالإضافة إلى تحدي «NEXT UP Challenge» الذي يتيح لـ 20 شركة ناشئة استعراض مشاريعها وحلولها الريادية أمام لجنة من الخبراء والمتخصصين، ويتيح لرواد الأعمال فرصة مميزة للالتقاء بأكثر من 50 مستثمر محلي ضمن فعاليات اليوم الثالث من الملتقى.

ويقدم الملتقى «مسابقة «DeveGo للحرف اليدوية التي تحتفي بالمشاريع الصغيرة النوعية التي تحولت إلى قصص نجاح مؤثرة تركت أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا واضحًا، إلى جانب «جائزة سلام للمشاريع الواعدة" التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة (سلام)، بهدف تحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة على تقديم مشاريعهم عبر فيديو إبداعي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يُتيح الملتقى للمشاركين والزوار تجربة معرفية وتفاعلية شاملة صممت لتعزيز الوعي بمنظومة ريادة الأعمال والبرامج المالية وغير المالية من تدريب واستشارات لتمكين النمو عبر ثلاثة مسارات رئيسية: «منطقة الإلهام» التي تُركّز على التقنيات الحديثة والاقتصاد الإبداعي، و«منطقة النمو» المعنية بنماذج الأعمال الحديثة والعمل المرن والامتياز التجاري وتطوير الأعمال، و«منطقة الريادة» التي تستعرض الاتجاهات الاقتصادية المقبلة والاستثمار الجريء والاستدامة.

ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 25 ألف زائر على مدار 3 أيام يستفيدون من ورش العمل المتخصصة، والجلسات الاستشارية بمشاركة أكثر من 50 مستشارًا وخبيرًا يقدمون تجربة متكاملة في التطوير والتوجيه والابتكار.

-انتهى-

#بياناتشركات