أبوظبي، اختتم مجلس الأمن السيبراني أعمال قمة CyberFirst الإمارات 2026 التي استضافتها أبوظبي في 3 فبراير، بمشاركة نخبة من قيادات الأمن السيبراني، وذلك ضمن منصة رفيعة المستوى جمعت رؤساء أمن المعلومات (CISOs)، وكبار التنفيذيين في مجال الأمن السيبراني، والجهات الحكومية، ورواد التكنولوجيا، بهدف تعزيز المرونة السيبرانية لدولة الإمارات وترسيخ ريادتها الرقمية والسيبرانية في ظل مشهد سيبراني متزايد التعقيد والتطور.

وجاءت القمة في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تسريع تنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي التي تتجاوز قيمتها 100 مليار درهم، حيث برز الأمن السيبراني كركيزة أساسية للتنمية الوطنية، لما له من دور محوري في حماية الأنظمة الحيوية، والبيانات الحساسة، وأفراد المجتمع ضمن منظومة رقمية مترابطة. وتنسجم قمة CyberFirst الإمارات 2026 بشكل وثيق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي أسهمت في تصنيف الدولة ضمن أكثر الدول جاهزية سيبرانية على مستوى العالم.

وفي عام 2024، حققت دولة الإمارات نسبة 100% في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، ما أهلها لنيل تصنيف «نموذج ريادي عالمي» في الجاهزية السيبرانية، في انعكاس مباشر للاستثمارات الوطنية المستدامة في الحوكمة والابتكار وتعزيز الثقة الرقمية، والمدعومة بالنمو المتسارع لسوق الأمن السيبراني. وعلى الرغم من هذا التقدم، ناقشت القمة التحديات المتزايدة في مشهد التهديدات الإقليمية، في ظل ارتفاع الحوادث السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 40% على أساس سنوي.

وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: “لم يعد الأمن السيبراني اليوم مجرد وظيفة تقنية، بل أصبح ضرورة وطنية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز الثقة العامة، وترسخ صمود المجتمعات. ومع تسارع التحول الرقمي، فإن حجم وسرعة وتعقيد التهديدات السيبرانية تفرض اعتماد نهج موحد يجمع بين السياسات والابتكار والقيادة.”

وأضاف سعادته: “شكّلت قمة CyberFirst الإمارات 2026 منصة محورية للتعاون، مكّنت صناع القرار وقادة القطاع السيبراني من مواءمة الاستراتيجيات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتسريع تبني الأطر الأمنية المصممة وفق مبدأ «الأمن منذ التصميم». ومن خلال تعزيز المرونة السيبرانية اليوم، نضمن أن يبقى المستقبل الرقمي لدولة الإمارات موثوقاً وتنافسياً ويحظى باحترام عالمي.”

وعلى مدار يوم واحد، عملت القمة كمحفّز لتبادل السياسات وتعزيز التعاون الاستراتيجي ودعم الريادة في الابتكار، من خلال جمع كبار المعنيين من القطاعات الحكومية، والمالية، والطاقة والمرافق، والرعاية الصحية، والتصنيع، والبنية التحتية الحيوية. وركزت جلسات القمة على محاور رئيسية شملت المرونة السيبرانية الوطنية، وأمن الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبنى أمان الثقة الصفرية (Zero Trust)، والحوكمة والتنظيم السيبراني، والاستخبارات التهديدية، وأمن سلاسل التوريد، ودور القيادة في بناء الثقة الرقمية واستدامتها.

وتضمنت القمة حفل تكريم المتميزين في مجال الأمن السيبراني، احتفاءً بالتميّز والريادة في منظومة الأمن السيبراني، حيث شملت فئات الجوائز: جائزة التميز في أمن السحابة والذكاء الاصطناعي، وجائزة قائد الأمن السيبراني للعام في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجائزة الابتكار في الأمن السيبراني للعام، وجائزة المرأة في الأمن السيبراني، وجائزة أفضل تطبيق لمنهجية الثقة الصفرية، وجائزة استراتيجية ورؤية الأمن السيبراني، وجائزة أفضل مبتكر في الأمن السيبراني، وجائزة الريادة في استخبارات التهديدات، إضافة إلى جائزة التميز في توزيع حلول الأمن السيبراني.

وأكدت قمة CyberFirst الإمارات 2026 رؤية دولة الإمارات في أن تكون مركزاً عالمياً للثقة الرقمية والتميّز في الأمن السيبراني، بما يضمن مستقبلاً رقمياً آمناً ومرناً للدولة والمنطقة. وقد حظيت القمة بدعم نخبة من شركاء القطاع، من بينهم Google Cloud Security، Anomali، OPSWAT، Pentera، AmiViz، hwg، Tenable، Securonix، Paramount Assuring Value، وKron Technologies.

عن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات:

أُنشئ مجلس الأمن السيبراني في نوفمبر 2020 بقرار من مجلس الوزراء، بهدف وضع استراتيجية شاملة للأمن السيبراني، وضمان بنية تحتية سيبرانية آمنة ومتينة تواكب رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الآمن. يرأس المجلس رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، ويعمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للأمن السيبراني، وتأمين التقنيات الحالية والمستقبلية. كما يُعنى المجلس ببناء منظومة سيبرانية نابضة بالحياة من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية والحكومية والمؤسسات على المستوى المحلي لدولة الإمارات والدولي، فضلاً عن تنفيذ برامج توعية وبناء القدرات في جميع أنحاء الدولة بما يحقق السلامة الرقمية للمجتمع الإماراتي.

الموقع الإلكتروني: www.csc.gov.ae

