الإمارات العربية المتحدة: تبدأ كريست CREST عام 2026 بتنظيم مشاركة ناجحة لأعضائها في أول جناح لها في فعالية إقليمية، من خلال تواجد سبع شركات من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا في معرض ومؤتمر فيوز للذكاء الاصطناعي FUSE AI والذي تم تنظيمه كجزء من قمة الطاقة المستقبلية العالمية (WFES) في أبو ظبي.

وهذه القمة هي من الأحداث العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة والتقنيات المستقبلية حيث يجمع هذا الحدث الكبير القادة والمبتكرين وصناع السياسات والمستثمرين لتسريع الانتقال إلى مستقبل مستدام من خلال المعارض والمؤتمرات والتواصل التي تركز على الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة والمدن الذكية والتمويل الأخضر.

وقد تم إطلاق فعالية فيوز للذكاء الاصطناعي FUSE AI كجزء من "مركز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا" في قمة الطاقة المستقبلية العالمية، ويجدر بالذكر أن أعضاء كريست الذين شاركوا كانوا شركة أنسن Ansen وشركة كلوزد دور سيكيورتي Closed Door Security وشركة إي واي سايبرEY Cyber ​​وشركة مالكروف Malcrove وشركة أوبرلا Obrela ومجموعة ويزلينكز Wizlynx Group وكذلك عضو برنامج باثواي شركة سايبرفورتيفاي Pathway Member Cyberfortify.

ويُعدّ الأمن السيبراني أمراً بالغ الأهمية لمستقبل قطاع الطاقة الرقمي، إذ يحمي البنية التحتية الحيوية من التهديدات المتزايدة، لا سيما مع تكامل الذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية. وتُبرز فعالياتٌ مثل هذه القمة دور الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة النظيفة، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة وجود دفاعات قوية ضد الهجمات السيبرانية التي تستهدف هذه الأنظمة الرقمية، المعرضة للاضطرابات واختراقات البيانات.

ويذكر أن كريست CREST هي هيئة عضوية دولية غير ربحية تمثل مجتمع الأمن السيبراني العالمي، وتعمل على رفع معايير مزودي خدمات الأمن السيبراني والمتخصصين في هذه المجالات وتسعى لضمان جودة خدمات القطاع، وبالتالي تعزيز ثقة المستهلكين والحكومات والهيئات التنظيمية. وتضم كريست CRESTأكثر من 500 عضو، وتلتزم بمعايير تقييم صارمة، وتعمل في جميع أنحاء العالم. كما تُصدِر شهادات اعتماد لآلاف المتخصصين حول العالم، وتُخضعهم لاختبارات رائدة في هذا المجال، وتتعاون مع الحكومات والهيئات التنظيمية والأوساط الأكاديمية وشركاء التدريب والهيئات المهنية والجهات المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

