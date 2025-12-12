القاهرة: في تأكيد على بصمتها المتميزة في السوق العقاري المصري، حصدت شركة وان أوف وان جائزة Creative Brand Communicationخلال النسخة الثانية من حفل توزيع جوائز Invest-Gate ACE Awards 2025. ويعكس هذا التكريم نجاح الشركة في تقديم استراتيجية تواصل إبداعية وموحدة، يترجم فلسفتها "واحد من نوعه" إلى هوية بصرية وحملات إعلانية قوية ومؤثرة. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أن ريادة الشركة لا تقتصر على دقة التنفيذ، بل تشمل عمق وابتكار الأسلوب الذي تتواصل به مع السوق والعملاء.

الجائزة هي تأكيد مباشر على أن الهوية البصرية لـ "وان أوف وان" تخضع لأعلى معايير التقييم العالمية. وقد استندت لجنة تحكيم ضمت مزيجاً مميزاً من الخبراء المحليين والدوليين في تقييم الهوية البصرية للشركات وحملاتها التسويقية، إلى معايير صارمة شملت: التصميم المبتكر، وفاعلية الحملات الإعلانية والحملات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتماسك الهوية البصرية للعلامة التجارية. ويبرز التميز في تصميم البراند الخاص بالشركة، بدءاً من اختيار الألوان المتوازنة والشعار المعبر، وصولاً إلى جودة الفيديوهات والصور التي تنقل حالة بصرية تعكس الحداثة والابتكار والهدوء. هذا التفوق يُثبت أن فلسفة الشركة، التي تقوم على أن "العقار ليس مجرد مبنى، بل تجربة إنسانية تُصمم لتكون استثنائية"، تُرجمت بنجاح إلى منظومة تواصل إبداعية تتماشى مع المعايير الدولية وتُجسد شعارها القائم على التميز النوعي في كل جانب.

وتعليقاً على الفوز، صرح مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة وان أوف وان” :أن هذا التكريم هو نتاج رؤية عميقة والتزام فريق عمل استثنائي: قائلًا " الفوز بجائزة Creative Brand Communication Award هو اعتراف بالقوة الكامنة وراء علامتنا التجارية، وبالتخطيط الاستراتيجي الذي وضعناه منذ اليوم الأول لترجمة رؤيتنا إلى هوية بصرية متميزة. نحن نؤمن بأن الابتكار في الرسالة لا يقل أهمية عن الابتكار في البناء، حيث نقوم على الرؤية المستقبلية ووضع الإنسان في قلب منظومة النمو، لخلق تجربة حياة متكاملة ومصممة بدقة. وأضاف " هذا الإنجاز يعكس قوة فريق عملنا الذي نؤمن بتمكينه وصقل مواهبه، ليصبح قادراً على إعادة تعريف التجربة العقارية في مصر وصناعة وجهات خالدة تعبّر عن جيل جديد من العملاء الباحثين عن الأصالة والتميّز في كل التفاصيل."

ويعد حصول الشركة على هذه الجائزة بمثابة تأكيد عل الفكرة وراء وان أوف وان والتي تقوم على ان كل إنسان او مكان هو متفرد ولا يوجد مثيل له وقد نجحت الهوية البصرية للشركة في إيضاح هذه الفكرة بنجاح. وتُركز الشركة على إعادة رسم مستقبل التطوير العمراني في مصر من خلال مشروعات فريدة تجمع بين الجمال المعماري، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة البيئية، وجميعها مستوحاة من فلسفتها الـ DNA والتصميم الحيوي (Biophilic Design)، مما يرسخ مكانتها كمطور عقاري يقدّم مفهوماً جديداً للتفرّد والدقة في أسلوب الحياة.

