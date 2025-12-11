الرياض : أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في المملكة العربية السعودية، عن مشاركتها في معرض CoMotion 2025 بصفتها شريك النقل الرسمي خلال فترة المعرض من 7 إلى 9 ديسمبر 2025، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لدعم مستقبل النقل الذكي في المملكة وتعزيز حلول التنقل المستدام.

يُعد معرض CoMotion منصة عالمية رائدة تجمع بين روّاد الصناعة والمبتكرين والشركات التقنية وصانعي السياسات لتبادل الأفكار والابتكارات في مجال التنقل المستقبلي، ويركز الحدث على تطوير حلول نقل ذكية ومتقدمة تعكس التحول العالمي نحو تقنيات التنقل الجديدة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، والقيادة الذاتية، والتنقل المشترك، والتكنولوجيا النظيفة.

وتأتي مشاركة شانجان المجدوعي في هذا الحدث تأكيدًا لدورها كشريك النقل لدعم منظومة المعرض، من خلال توفير أسطول النقل المخصص لزوّاره وضيوفه وضمان تجربة تنقل سلسة تتماشى مع توجهات الفعالية نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

نبذة عن شركة شانجان :

تأسست في العام 1862 وبدأت إنتاجها الفعلي للسيارات قبل 35 عام وارتفع مستوى مبيعاتها عاما بعد عام وقد حرصت على تعزيز قدراتها التقنيـة وصارت طرازاتها تتمتع بمختلف المواصفات العالمية المطلوبــة بعد أن قامت بتطوير مصانعها ومراكز الأبحاث للمنافسة في الأسواق العالميـــة، وتنوي شركة شانجان لصناعة السيارات التوسع في الأسواق العالمية بعد نجاحها الكبير في الأسواق الصينية وارتفاع مستوى الجودة في إنتاجها، ومن أهم الأسواق التي سعت للدخول إليها سوق المملكة العربية السعودية بعد اتفاقها مع واحد من أكبر وكلاء السيارات وأكثرهم خبرة وهي "شركة المجدوعي للسيارات" والتي تضم شبكة فروع تغطي كافة مدن المملكة بالإضافة الى مراكز مختلفــة من خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع غيار.

