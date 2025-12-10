الدوحة – قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن حصول فريق الخدمات المصرفية الخاصة إلى جانب عدد من موظفي فريق المنتجات، على شهادة الاستثمارات والأوراق المالية الدولية (CISI) بنجاح من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. من خلال هذا الإنجاز، أصبح المصرف من أوائل البنوك في قطر التي تمتلك فريقاً للخدمات المصرفية الخاصة حاصلاً بالكامل على هذه الشهادة، بما يعزز التزامه بتقديم خبرات عالمية المستوى واستشارات مؤهلة في مجال الاستثمارات والأوراق المالية الدولية.

وتشكّل هذه الشهادة إنجازاً هاماً في استراتيجية المصرف للارتقاء بمعايير الاستشارات المالية لعملائه وتوفير حلول شاملة للأفراد ذوي الثروات والملاءة المالية (HNWI/UHNWI). كما تؤكد التزام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بتعزيز قدراتها في إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات، تمهيداً لآفاق جديدة من النمو المستدام.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: " يعود هذا النجاح إلى فريق الخدمات المصرفية الخاصة. فقد أبدى زملاؤنا مثالاً يُحتذى به في العمل الجماعي، حيث دعموا بعضهم خلال عملية دقيقة، لضمان نجاح الجميع معاً. ومن خلال بناء قدرات معتمدة داخل المصرف في مجال الاستشارات الخاصة بإدارة الثروات وإدارة منتجات الاستثمار، عزّزت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد موقعها لخدمة عملائنا بكفاءة أكبر، واستجابة أسرع، ورؤى أوسع".

وتعزز هذه الشهادة على إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل سليم وفقاً لأعلى المعايير العالمية مما يمنح عملاء الخدمات المصرفية الخاصة مزيداً من الطمأنينة. وقد طوّر المصرف بشكل استباقي قدراته في استشارات إدارة الثروات وإدارة منتجات الاستثمار لدعم أجندة نموه في منتجات الاستثمار، مع الحفاظ على نهجه القائم على وضع مصلحة العميل في المقام الأول.

ويؤكد المصرف من خلال ذلك التزامه بتقديم حلول ثروات مدروسة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومواصلة حماية مصالح العملاء وتعزيز أسس الحوكمة ودفع عجلة النمو المستدام. وانطلاقاً من ثقافة التعاون والتعلّم المستمر لديه، سيواصل المصرف الاستثمار في الكفاءات البشرية المعتمدة والابتكار الرقمي لتقديم تجارب مميزة للعملاء وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمجتمع ككل، بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة والاستدامة في المصرف.

