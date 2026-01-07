دبي: كشفت شركة "تي سي إل" TCL، الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والعلامة التجارية المصنّفة رقم 1 عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون Mini LED والتلفزيونات فائقة الحجم، عن جيل جديد من الابتكارات في تقنيات العرض والمنتجات المعززة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في معرض CES 2026. وتقدّم "تي سي إل" هذا العام مجموعة من الشاشات، والتقنيات، والمنتجات التي تُطرح لأول مرة على مستوى العالم، إلى جانب محفظة متكاملة من الأجهزة الذكية المصمّمة لتعزيز أنماط الحياة الذكية، وتقديم تجارب ترفيهية غامرة، وزيادة الإنتاجية.

تواصل شركة "تي سي إل" دفع حدود الابتكار في تقنيات العرض عبر مختلف أحجام الشاشات، من الكبيرة إلى الصغيرة. وخلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، تكشف "تي سي إل" لأول مرة على مستوى العالم تقنية SQD-Mini LED الثورية، والتي تمثل نقلة نوعية في أداء شاشات Mini LED، واضعةً معايير جديدة في عالم التجارب البصرية المتقدمة. ومن خلال تحويل مناطق التعتيم المحلية في شاشات Mini LED التقليدية إلى سلسلة التعتيم الدقيق (Precise Dimming Series)، أصبحت تقنية SQD-Mini LED قادرة على التحكم الدقيق في الإضاءة عبر الشاشة بالكامل، مما يوفّر أداءً استثنائياً في تفاصيل الإضاءة العالية والمناطق الداكنة على حد سواء. كما تعتمد التقنية على تكنولوجيا Super QLED الرائدة من "تي سي إل"، إلى جانب لوحةUltra Color Filter المتطورة، ما يمنحها عمر استخدام أطول، وأداءً لونياً فائق الجودة، وسطوعاً أعلى في ذروته. فضلاً عن ذلك، توفّر التقنية تغطية أكثر استقراراً لطيف الألوان الواسع عالمياً، وتحكماً أكثر دقة في الإضاءة، وتصميماً أكثر أناقة وتطوراً من الناحية البصرية.

كما كشفت "تي سي إل" خلال مشاركتها عن أول تلفزيون في العالم يعمل بتقنية SQD-Mini LED، وهو طراز TCL X11L، الذي يُعد إنجازاً نوعياً في عالم الشاشات المتطورة. ويتميز هذا التلفزيون بقدرته على تحقيق تغطية لونية كاملة بنسبة تصل إلى 100% ضمن نطاق BT2020 لجميع المشاهد، ويستخدم لوحة CSOT WHVA 2.0 Ultra التي تضمن أداءً لونياً أدق، وتبايناً أصلياً أعلى، وجودة صورة أكثر حدة ووضوحاً. ويضم X11L ما يصل إلى20,736 منطقة تعتيم دقيقة، وسطوعاً يصل إلى10,000 شمعة، ما يمنح محتوى "النطاق الديناميكي العالي" واقعية نابضة بالتفاصيل وألواناً مبهرة. كما يتميز التلفزيون بتصميم فائق النحافة أقل بنحو 2 سم من الإصدارات السابقة، مع إطار شبه معدوم، ما يمنحه مظهراً أنيقاً وعصرياً. أما من حيث الصوت، فيأتي X11L مجهزاً بنظام صوتي من "بانغ آند أولفسن"، لتوفير تجربة صوتية فائقة الجودة تضاهي الصورة في روعتها.

وتُقدّم شراكات "تي سي إل" مع تقنيةGemini المدمجة في Google TV، إلى جانب الجيل الجديد من "دولبي فيجن 2"، ترقية مثيرة لتجارب العرض البصري خلال معرض CES 2026. وبعد إطلاق أول تلفزيون Google TV يعمل بتقنية"Always On" والمدعوم بـGemini خلال العام الماضي، تضيف الإصدارات الجديدة هذا العام وسائل أكثر ذكاءً وتفاعلاً للتعامل مع التلفاز، بما في ذلك بحث مُحسّن في صور Google، وخصائص إبداعية جديدة عبر أدوات Nano BananaوVeo، إلى جانب مزايا أخرى مبتكرة تُثري تجربة المستخدم وتجعلها أكثر سلاسة وتخصيصاً. كما استعرضت TCL خلال المعرض تقنية "دولبي فيجن 2"، التي تمثل الجيل الجديد من "دولبي فيجن"، والمصمّمة لتقديم تجربة مشاهدة بصرية استثنائية ترتكز على "ذكاء المحتوى"، والتفاصيل السينمائية الدقيقة، والقدرة على التكيّف مع ظروف الإضاءة المحيطة. ومن المقرر أن يتم طرح "دولبي فيجن 2" ضمن سلسلة تلفزيونات X وC من TCL خلال عام 2026، وذلك من خلال تحديثات هوائية (OTA).

ولا تقتصر ابتكارات "تي سي إل" على تقنيات العرض المتقدمة فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة متكاملة من حلول المنزل الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تعزيز راحة المستخدمين ورفع كفاءة حياتهم اليومية. ومن بين أبرز هذه الابتكارات، يأتي مكيف الهواء TCL FreshIN 3.0، وثلاجةGeniusFresh ، إلى جانب سلسلة أجهزة الغسيل والتجفيف AmeraClassic ذات الأداء العالي، والجهاز المدمجTCL AI SuperDrum الذي يجمع بين الغسالة والنشافة في تصميم واحد، ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تطرح TCL أيضاً أقفالاً ذكية متطورة توفّر أعلى مستويات الأمان من خلال تقنيات القياسات الحيوية، والدخول المعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول التحكم السلس بأنظمة المنزل الذكي. بينما تقدّم الشركة حلولاً متكاملة للإدارة الذكية للطاقة المنزلية، ضمن منظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح تحكماً شاملاً في عمليات تحويل الطاقة، وتخزينها عبر البطاريات، وإدارتها بكفاءة عالية. وتُسهم هذه الحلول في خفض تكاليف الاستهلاك، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم نمط حياة منخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي مجال الترفيه، توظّف "تي سي إل" تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الصورة والصوت، وتمكين تفاعل أكثر ذكاءً، وتعزيز قدرات إنتاج المحتوى. ويُعد جهاز العرضPlayCube خياراً مثالياً لتجربة مشاهدة سينمائية في أي مكان. كما تقدّم "تي سي إل" الروبوت المبتكر AiMe، أول رفيق ذكي في العالم بتصميم معياري، والذي يُحدث نقلة نوعية في مفهوم الحياة الذكية من خلال تفاعل واقعي وتكيّفي يُضفي لمسة إنسانية على التجربة التقنية.

وفي معرض CES 2026، تُعيد "تي سي إل" تعريف تصميم المنزل المستقبلي من خلال منصة TCL NXTHOME™، التي تجمع تحت مظلتها حلول المنزل الذكي، والأجهزة المنزلية المصممة لأسلوب حياة عصري، إلى جانب شراكات متميزة مع علامات رائدة مثل "بانغ آند أولفسن"، واستوديو "بي إم دبليو جروب ديزاين ووركس شنغهاي"، و"ألكانتارا". وضمن ابتكاراتها الموجهة للمنزل، قدّمت TCL مادة ECORA™ المستدامة، التي تم تطويرها بالتعاون مع استوديو "كريس ليفتيري ديزاين"، وهي مادة جديدة صديقة للبيئة مصنوعة من خزف البورسلان المعاد تدويره. وتجمع ECORA™ بين الأداء التقني العالي والتصميم الواعي بيئياً.

وتُجسد "تي سي إل" من خلال التزامها الراسخ بالابتكار في مجالات تقنيات العرض والذكاء الاصطناعي والاستدامة، رؤيتها نحو مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة للجميع. وبينما تواصل الشركة ريادة مسيرة التطوير والتجديد، لا تقتصر تقنياتها على تحقيق نقلة نوعية في تجربة المنازل فقط، بل تمتد لتُحدث أثراً ملموساً في أسلوب حياة الأفراد، وطريقة عملهم وتواصلهم، مُمهدةً الطريق نحو غدٍ أكثر ذكاءً وتكاملاً.

