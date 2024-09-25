أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أصبح مشهد التنقل الحضري في أبوظبي جاهزاً للتطور بوتيرة أسرع باتجاه الاستدامة وهدف التوصل لصافي الانبعاثات الصفري مع إعلان شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي" عن افتتاح معرض سيارات BYD الكهربائية والهجينة ومركز الاستكشاف التابع له في منطقة ربدان، مركز تجارة وصيانة السيارات في المدينة.

ويتواءم هذا الإنجاز الهام، الذي يُعدّ خطوة رئيسية في رحلة تحوّل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التنقل الأخضر، مع الأهداف الطموحة لحكومة أبوظبي على صعيد اعتماد المركبات الكهربائية والنقل المستدام التي تهدف إلى تخفيض انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام المركبات الكهربائية باعتبارها عنصراً أساسياً في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في الدولة.

وبدورها، تدعم "مجموعة الفطيم" وشركة "الفطيم للسيارات" وشركة "الفطيم للتنقل الكهربائي" عبر افتتاح سلسلة صالات عرض BYD الجديدة هذه الرؤية من خلال المجموعة الواسعة من مركبات الطاقة الجديدة المتقدمة، بما فيها المركبات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن، التي باتت تقدمها اليوم لعددٍ متنامٍ من السائقين من أصحاب الوعي البيئي في جميع أنحاء الإمارات.

كما يأتي المعرض الجديد في إطار استراتيجية "أقرب إليك" في BYD، ويمثل حجر الزاوية في خطط التوسع الأعم في شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي". ففي أعقاب النجاح الباهر الذي حققه معرضا BYD في دبي، ستوسع الشركة حضورها بسرعة من خلال المزيد من المواقع الجديدة المزمع افتتاحها في العين ورأس الخيمة.

وفي هذا السياق، قال حسن نرجس، المدير العام لـ "شركة الفطيم للتنقل الكهربائي": "نحن لا نشيّد معارض في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أرجاء المنطقة فحسب، بل نضع حجر الأساس لقطاع بأكمله، محوره التنقل المستدام. فكل موقع جديد يمثل محطة في رحلتنا الرامية إلى تقريب التنقل الأكثر اخضراراً إلى عملائنا المحترمين وتمكينهم من الانتقال إلى منظومة عمل متكاملة وشاملة مخصصة للعملاء الجدد. وهذا المعرض خطوة رئيسية في مهمتنا لجعل مركبات الطاقة الجديدة في متناول الجميع، مما يدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي لعام 2030 وما بعده".

يمتد المعرض الجديد في أبوظبي على مساحة 131 متر مربع. وهو أكثر من مجرد منفذ للبيع بالتجزئة، حيث صُمم لتوفير تجربة ثرية لسكان أبوظبي عن تكنولوجيا BYD الرائدة ومجموعتها المتنوعة من المركبات. ويضم تجهيزات تفاعلية لاطلاع الزوار على براعة BYD في مجال التكنولوجيا، التي تتجلى في بطارية الشفرة (Blade) الخاضعة لحقوق الملكية وتصميم (Cell-to-Body) الفريد الذي يدمج البطارية بهيكل السيارة.

وفي انطلاقة مثيرة، مُنح الحضور في الافتتاح الكبير لمعرض BYD فرصة حصرية لمعاينة سيارة (YangWang U8) الرياضية الكهربائية الفاخرة المرتقبة. وتمتاز هذه السيارة المتطورة بنظام محرك رباعي جبّار باستطاعة 1,100 حصان وقدرات متقدمة على الطرق الوعرة وبتصميم BYD المميز المتطور تكنولوجياً، مما يبشّر بحقبة جديدة في ابتكارات المركبات الكهربائية في المنطقة. ومن المنتظر أن تُعرض (YangWang U8) رسمياً للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة في عام 2025، ممّا يؤكد على رؤية BYD التي تتمثل بتقديم المركبات الكهربائية والهجينة التي تلبي أذواق جميع السائقين.

نبذة عن "مجموعة الفطيم"

تُعد "مجموعة الفطيم"، التي تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي، حالياً من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعاً ومواكبة للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعمل في المجموعة أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: السيارات، والخدمات المالية والتأمين، والعقارات، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر ابتكاراً وإعجاباً في العالم. وتسهم ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" وتركيزها الدؤوب على العملاء في استمرار نمو أعمالها وتوسعها، من خلال تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في المجتمعات التي تعمل فيها. وتواصل المجموعة، من خلال تمسكها بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، في إثراء حياة وتطلعات عملائها يومياً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع المجموعة www.alfuttaim.com

نبذة عن شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي"

تختص شركة "الفطيم للتنقل الكهربائي"، وهي شركة تابعة لـ "مجموعة الفطيم"، بتعزيز حلول النقل المستدام والنهوض بها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. وتركز على توزيع وبيع السيارات الكهربائية والهجينة والبنية التحتية للشحن الكهربائي والخدمات المرتبطة بها. وتتميز الشركة بالتزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة البيئية، كما تهدف إلى تسريع الاعتماد على السيارات الكهربائية والهجينة في المنطقة، مما يسهم في الحد من البصمة الكربونية وبناء مستقبل أنظف وأكثر اخضراراً. وتُعدّ شركة الفطيم للنقل الكهربائي الموزع الحصري للسيارات الكهربائية من علامتيّ Polestar وBYD في دولة الإمارات، حيث توفر مجموعة من الطرازات المناسبة لحاجات وميزانيات جميع العملاء. وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، التي تشمل حلول الشحن الكهربائي والدعم بعد عمليات البيع وخيارات التمويل، بالإضافة إلى توفير السيارات الكهربائية.

نبذة عن BYD

BYD هي الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج مركبات الطاقة الجديدة، بعد أن باعت 1.86 مليون مركبة في جميع أنحاء العالم في 2022 وأكثر من 3 ملايين حتى الآن. وفضلاً عن أنها من أنجح الشركات المصنّعة للسيارات الكهربائية والهجينة في جميع أنحاء العالم، تُعدّ BYD الشركة الوحيدة التي تنتج سلسلة التوريد الصناعية الكاملة للمركبات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات. وبدأت حالياً التوسع في الإمارات العربية المتحدة في أعقاب عملياتها الناجحة في العديد من الأسواق المتقدمة، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا.

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