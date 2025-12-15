المنامة : اختتم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، بالشراكة الاستراتيجية مع معهد Swiss Re، برنامج المحاكاة الإدارية للتأمين (IMS) في نسخته الثانية، والذي عُقد في مقر المعهد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والمتخصصين في شركات التأمين المحلية والإقليمية، إلى جانب ممثلين من الجهات الرقابية.

ويعد برنامج المحاكاة الإدارية للتأمين أحد أبرز البرامج التدريبية بالتطبيق العملي في قطاع التأمين، حيث يتيح للمشاركين فرصة إدارة شركة تأمين افتراضية في بيئة محاكاة واقعية، تشمل تحديات الاكتتاب، وتوزيع رأس المال، وإدارة الملاءة المالية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية ضمن سوق تنافسي يحاكي الواقع. ويسهم هذا النموذج التفاعلي في تعزيز فهم المشاركين للديناميكيات التشغيلية، وتنمية مهارات التفكير التحليلي والقيادي، وصقل القدرات الإدارية لدى الكفاءات الوطنية والإقليمية.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج للعام الثاني على التوالي بعد النجاح اللافت الذي حققه في نسخته السابقة، حيث يؤكد المعهد التزامه بدعم تطور القطاع التأميني ورفع جاهزية كفاءاته البشرية وفق أحدث المعايير العالمية. كما يشكّل البرنامج جزءاً من تعاون موسّع بين معهد BIBF ومعهد Swiss Re يشمل ثلاث مبادرات رئيسية خلال عام 2025، وهي: برنامج تدريب أعضاء مجلس الإدارة، وتحدّي الابتكار التأميني، وبرنامج المحاكاة الإدارية للتأمين، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد لتطوير وتأهيل الكفاءات في مجالات التأمين وإعادة التأمين.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF قائلاً: "يعكس تنفيذ برنامج المحاكاة الإدارية للتأمين للعام الثاني على التوالي حرص المعهد على تقديم برامج نوعية تواكب التحولات العالمية في القطاع، وتعمل على تمكين الكفاءات الوطنية بالمعرفة والمهارات اللازمة لدعم نمو واستدامة سوق التأمين في مملكة البحرين. ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع معهدSwiss Re التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاع ورفع مستوى ممارساته."

ومن جانبها، أكدت السيدة منال مشكور، رئيس مركز الدراسات التأمينية بالمعهد أن البرنامج يقدّم قيمة مضافة للقطاع عبر دمج الخبرات الدولية بالتطبيق العملي، مضيفة: "يمثّل برنامج المحاكاة الإدارية للتأمين نموذجاً تدريبياً متقدماً يسهم في تطوير القدرات القيادية والتنفيذية للعاملين في قطاع التأمين. ونلتزم في مركز التأمين بمواصلة تقديم برامج تواكب متطلبات السوق وتلبي احتياجات التطور المهني للمؤسسات والأفراد."

كما أوضح رولف باخمان، المسؤول عن الشراكات الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط في التعليم التنفيذي بشركة سويس ري، قائلاً :"قمنا بتطوير هذا البرنامج التدريبي بالمحاكاة لتمكين المتخصصين في قطاع التأمين من فهم شامل ومتكامل لنموذج عمل التأمين ودور إعادة التأمين الحيوي. وقد كان تعاوننا مع معهد BIBF في البحرين خلال العامين الماضيين عنصراً محورياً في تطوير الكفاءات التأمينية على مستوى المنطقة، ومنح المشاركين فهماً أعمق لمحرّكات القيمة وأبرز الجوانب الأساسية في هذا القطاع."

ويلتزم مركز الدراسات التأمينية بالمعهد بتطوير الثروة البشرية في قطاع التأمين الإقليمية لأكثر من أربعة عقود، من خلال توفير الفرص التعلمية والتدريبية التي تعمل على تحسين أداء العاملين في مجالات التأمين المختلفة. ويركز المركز على تطبيق المعايير التعليمية الدولية، ويقدم منهجاً متوازناً بين الدراسة النظرية والتطبيقات العملية بمنظور محلي وعالمي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب المؤهلات المهنية ثنائية اللغة المعترف بها دولياً بالشراكة مع المؤسسات التعليمية الرائدة في العالم.

