دبي – أكد سعادة الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر الخليج الدولي (GIC) 2025 الذي نظمته الغرفة التجارية الإيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة (IICUAE)، التوسع اللافت في فرص الاستثمار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن هذا النمو مدفوع بمنظومة ديناميكية وسريعة التطور تشجع على الابتكار عالي القيمة، وتستند إلى أطر تنظيمية مرنة واستباقية تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة والتنافسية الاقتصادية.

وقد قدم سعادته ضمن مشاركة AIJRF ورقة بحثية رئيسية بعنوان:

"الذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز فرص الأعمال والنمو وتوسيع القيمة السوقية؟"

10 مخاطر عالمية قانونية وتنظيمية وأخلاقية لنمو الذكاء الاصطناعي

حدد الدكتور عبد الظاهر عشرة مخاطر رئيسية مرتبطة بالنمو السريع للذكاء الاصطناعي عالميًا، وهي:

غياب تنظيم دولي موحد للذكاء الاصطناعي عدم وضوح المسؤولية القانونية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي انتهاكات الخصوصية وإساءة استخدام البيانات الانحياز الخوارزمي والتمييز التزييف العميق والجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي انتهاكات حقوق الملكية الفكرية تهديدات الأمن الوطني والأمن السيبراني القرارات الصندوقية (Black-Box) وغياب الشفافية تحديات استبدال القوى العاملة مخاطر التسلح بالذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية

الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو وتوسيع القيمة السوقية

وفي كلمته الرئيسية، أوضح الدكتور محمد عبد الظاهر كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل إدارة الأعمال عالميًا ويفتح عصرًا جديدًا من النمو للمؤسسات. وتناول النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي القادرة على تعزيز اتخاذ القرار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتوسيع القيمة السوقية للشركات في مختلف القطاعات.

كما استعرض عددًا من الأطر والمنهجيات التي طورتها مؤسسة AIJRF، بما في ذلك أبحاثها العالمية حول صعود الاقتصادات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتوسع المتصاعد للأنظمة الذاتية في استراتيجيات الأعمال، والتسويق، وتجارب العملاء.

وشدد على أن دبي أصبحت رائدة عالميًا في اعتماد الذكاء الاصطناعي لدعم ابتكار الأعمال، بفضل بنيتها الرقمية المتكاملة، وتشريعاتها المحفزة للابتكار، واستراتيجياتها الحكومية التي تعزز نمو التكنولوجيا.

تعزيز الجسور المهنية بين إيطاليا ودبي

ولقد أشار سعادة السيد ستيفانو كامبانيا، رئيس الغرفة التجارية الإيطالية في دولة الإمارات (IICUAE) إلى أهمية مؤتمر الخليج الدولي قائلا: "لقد أظهر مؤتمر الخليج الدولي تأثير الاتفاقيات الثنائية الجديدة بين إيطاليا والإمارات، والتي توسّع فرص المهنيين الإيطاليين في مجالات مثل الضرائب، والقانون، والاستثمار، وتقنيات الذكاء الاصطناعي."

وأكد كامبانيا الدور الذي يلعبه المؤتمر سنويًا في دعم وتنمية حجم الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات وإيطاليا، وتوفير التسهيلات القانونية والاستشارية لمئات المستثمرين كل عام.

وسلط الحدث الضوء على أن دبي أصبحت وجهة جذابة لـ:

مكاتب المحاماة والاستشارات الدولية

المستثمرين الأجانب الباحثين عن ميزات ضريبية

توسع الشركات العقارية

اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

وأضافت مشاركة AIJRF قيمة كبيرة للحوار من خلال استعراض كيف يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي دعم العمليات عبر الحدود، وتعزيز الخدمات الاستشارية، وخلق نماذج جديدة للنمو لدى المؤسسات المهنية.

منصة استراتيجية رفيعة المستوى تربط إيطاليا بالإمارات

يهدف مؤتمر الخليج الدولي 2025، المنظم تحت مظلة برنامج المستشار المعتمد من الغرفة التجارية الإيطالية، إلى تعزيز التعاون المهني العابر للحدود بين إيطاليا والإمارات.

وحملت نسخة هذا العام عنوان: "دبي تنادي إيطاليا: المحامون والمحاسبون يصنعون المستقبل"

وركزت على الفرص الجديدة التي تخلقها التحولات الاقتصادية السريعة في دبي، والتشريعات المحدثة، والنظام الضريبي التنافسي، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي. من خلال جلسات عامة يقودها خبراء وورش عمل عملية، حصل المشاركون على رؤى قابلة للتطبيق حول موضوعات محورية مثل: الحوافز الضريبية التفضيلية، تبسيط الإجراءات القانونية، الاستثمار العقاري، والمشهد التكنولوجي المتطور في الإمارات.

AIJRF: ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والإعلام ودراسات المستقبل

منذ عام 2018، تلعب مؤسسة AIJRF دورًا رائدًا في تعزيز البحث المتقدم، وبناء القدرات، ودعم التحول الرقمي في أكثر من 20 دولة. وتواصل المؤسسة العمل مع الحكومات والجامعات والمؤسسات الدولية لتطوير أطر تطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتدريب المهنيين على مهارات المستقبل في الإعلام والأعمال والتكنولوجيا.

وتعزز مشاركة AIJRF في مؤتمر الخليج الدولي 2025 رسالتها في أن تكون جسرًا بين المعرفة العالمية والاقتصاد الناشئ المعتمد على الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط.

حول مؤسسة AIJRF

مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف AIJRF هي أول مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، تأسست في عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم الإنسانية.

تدير المؤسسة أكثر من 20 مبادرة عالمية في الذكاء الاصطناعي منها: المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي GAIJI والمؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات AIU.

يتركز عمل مؤسسة AIJRF على ثلاثة محاور رئيسية:

تعمل مؤسسة AIJRF على توفر الأبحاث الأكاديمية والعلمية والتقارير والمناهج التعليمية في صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي والإعلام.

تعمل المؤسسة على تطوير أدوات وتقنيات وتطبيقات وحلول جديدة في صناعة المحتوى من خلال الذكاء الاصطناعي في مجالات: الإعلام والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأكثر ذكاء.

تقوم مؤسسة AIJRF بالعمل على تطوير وتحديث المهارات البشرية الديناميكية (DHS) للأفراد والمؤسسات والجامعات والحكومات بما يتماشى مع متطلبات الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة ومهارات المستقبل.

