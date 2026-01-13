المنامة، مملكة البحرين – أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن انضمام بنك ABC كشريك استراتيجي في نسخته الرابعة، والمقرر انعقادها يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة.

وتُعقد نسخة عام 2026 من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة تحت شعار "تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحوّل في مجالي الطاقة والمناخ"، ويجمع المنتدى أكثر من 400 من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء في مجالات الاستدامة والعمل المناخي من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وسيناقش المنتدى دور الاستدامة والعمل المناخي في تعزيز التنافسية الوطنية ودفع النمو الاقتصادي وخلق الفرص، في ظل انتقال اقتصادات المنطقة نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية.

ويأتي انضمام بنك ABC كشريك استراتيجي للمنتدى انعكاساً لدوره الريادي في مجال التمويل المستدام والتمويل الانتقالي، مدعوماً بإطار عمل متكامل للتمويل المستدام، وتعزيز دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إدارة المخاطر، إلى جانب توجيه رأس المال نحو مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتوافقة مع العمل المناخي وأولويات التنمية، لا سيما في الأسواق الناشئة. ويرتكز نهج البنك على المصداقية والانضباط في إدارة المخاطر وتحقيق أثر قابل للقياس، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمملكة البحرين والأهداف العالمية للاستدامة.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال السيد/ إيان مكالوم، رئيس الاستدامة لمجموعة بنك ABC "يوفر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة مهمة لتحويل الطموح إلى التنفيذ. وبصفتنا بنك المستقبل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يركز بنك ABC على حشد رأس المال ودمج الاستدامة في القرارات المالية ودعم العملاء في مسيرتهم نحو اقتصاد أكثر شمولًا ومنخفض الكربون. ويسعدنا أن نكون شركاء في المنتدى والمساهمة في تطوير حلول مالية تدعم أولويات مملكة البحرين وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي."

وسيمثل السيد إيان مكالوم بنك ABC في المنتدى، حيث سيدير جلسة حوارية رئيسية تركز على أسواق الكربون والتنوع البيولوجي والحلول عالية النزاهة، في وقت تزداد فيه أهمية آليات تعويض الكربون والحلول القائمة على الطبيعة كأدوات رئيسية لحشد التمويل وإدارة مخاطر التحول وتحقيق نتائج مناخية موثوقة. كما يشغل عضوية اللجنة الاستشارية لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة، وسيشارك كمرشد في تحدي مختبر الاستدامة الجامعي، حيث سيوجه أحد الفرق الطلابية لتطوير حل في مجال التمويل المستدام يتماشى مع أجندة التنمية في مملكة البحرين وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ومن جانبها، قالت السيدة ليلا دانش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس المؤسس والمنظم لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة” يعد بنك ABC شريكاً فاعلاً ومؤثراً، حيث تتجاوز مساهمته حدود المشاركة التقليدية. فقيادته في مجال التمويل المستدام، ومشاركته النشطة في برنامج المنتدى، والتزامه بدعم وتمكين قادة المستقبل عبر الإرشاد، تجعله مساهماً رئيسياً في تحقيق أهداف المنتدى. ويسعدنا الترحيب بانضمام بنك ABC كشريك استراتيجي في نسخة عام 2026."

وستتناول جلسات النسخة الرابعة من المنتدى مجموعة واسعة من المحاور، تشمل مواءمة الرؤى والسياسات الوطنية، والتمويل المستدام والتمويل الانتقالي، وتحول الطاقة وإزالة الكربون من القطاعات الصناعية، والسياسات والتنظيمات المناخية، وأسواق الكربون والتنوع البيولوجي، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والابتكار وريادة الأعمال المناخية، وبناء القدرات اللازمة للتنفيذ.

كما سيتضمن المنتدى برنامجاً موسعاً لورش العمل، تقدمه نخبة من المنظمات العالمية الرائدة، حيث تقود شركة كي بي إم جي ورشة عمل تركز على استراتيجيات الحياد الصفري وسلاسل التوريد المسؤولة في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جلسة متخصصة حول أسواق الكربون وآليات المادة السادسة في الدول العربية، وتتناول مجموعة أنثيس العلاقة بين الاستدامة والسمعة المؤسسية وخلق القيمة طويلة الأجل.

وتحظى نسخة عام 2026 من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بدعم الشركاء الرئيسيين منصة صفاء وبنك البحرين والكويت، والشركاء الاستراتيجيين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك الخليج الدولي، وشركاء المنتدى شركة ألمنيوم البحرين(البا)، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن(اسري)، وشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة(باسرك)، وبنك البحرين الوطني، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم، وغرفة التجارة الأمريكية في البحرين، إلى جانب الشركاء الداعمين حسن رضي وشركاه وتمكين، وشريك التعلم Impact for Learning and Development، والشركاء الإعلاميين عرب نيوز وجريدة الأيام، والشريك التسويقي ذا باترفلاي إيفكت.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: sustainmideast.com

أو التواصل عبر: info@sustainmideast.com / +973 17 749759

-انتهى-

#بياناتشركات