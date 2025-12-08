دبي، الإمارات العربية المتحدة: نالت هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة المعيار العالمي لسعادة الموظفين ورفاهيتهم، وحصلت على تصنيف "المؤسسة الرائدة في التغيير" مسجلة نسبة 97.50%، والتي تعتبر من أعلى النسب عالمياً، مما جعل الهيئة ضمن الخمسة الأوائل عالمياً ضمن قائمة المؤسسات الحاصلة على الشهادة والأولى عالمياً في القائمة في قطاع المؤسسات الخدماتية. وحصلت الهيئة على الشهادة المرموقة تقديراً لنجاحها في توفير بيئة عمل محفزة وإيجابية ومتوازنة، تعزز سعادة الموظفين وتميزهم في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تواصل الهيئة العمل وفق الرؤية الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل مفهوم السعادة أسلوب حياة، والاهتمام بالإنسان بوصفه جوهر التنمية المستدامة، لتصبح دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل وجودة الحياة. وانسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، ومساعينا الحثيثة لتعزيز سعادة الموظفين وجودة حياتهم بوصفهم الركيزة الأساسية لإنجازاتنا وجهودنا للارتقاء بالعمل الحكومي، نحرص على إطلاق البرامج والمبادرات المحفزة على التطور والابتكار، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لكافة الموظفين. ونلتزم بمكافأة الموظفين المتميزين وتقدير الأداء والسلوكيات الاستثنائية، وتوطيد روح العمل الجماعي والولاء الوظيفي."

بدوره، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: "نعتمد أفضل الممارسات العالمية لتوطيد أواصر التواصل البنّاء والتعاون الوثيق مع الموظفين على أسس الاحترام والثقة المتبادلة، وتشجيعهم وتقديرهم، وإشراكهم في تحمل المسؤولية. وقد حققت الهيئة نتائج متميزة في العديد من مؤشرات سعادة الموظفين ففي عام 2024، بلغت سعادة موظفي الهيئة 90%."

