مسقط، في حفلٍ أقيم تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، احتفى برنامج "سدرة" بختام نسخته الرابعة والأكبر منذ إطلاقه حيث شهدت تخريج 90 شابة عُمانية طموحة. وتبرز هذه الفعالية أهمية هذه المبادرات لتعزيز القيادة الشبابية والمشاركة المجتمعية والدور الذي تقوم به المرأة في بناء مستقبل سلطنة عُمان.

وجاءت النسخة الرابعة من "سدرة" بإشراف وتصميم وإدارة مشتركة من جانب مبادرة "لهُنّ عُمان" وبالتعاون مع أوتورد باوند عُمان، واستهدفت العُمانيات الطموحات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و35 عامًا من مختلف محافظات السلطنة. وقدمت هذه النسخة تجربة متكاملة استمرت لخمسة أشهر، وجمعت التعلم العملي في الهواء الطلق من خلال المشي والتخييم، وجلسات لتبادل المعرفة، وتعلم إلكتروني، وتوجيه جماعي، وكوتشنج مهني احترافي. وخلال البرنامج، شاركت الشابات في العمل التطوعي مع أكثر من 20 جهة مجتمعية، دعمًا لمبادراتٍ في مجالات التعليم، وريادة الأعمال، وتنمية الشباب، والصحة، والمسؤولية البيئية، بما يعكس تركيز البرنامج على ربط التعلم بالممارسة وتعزيز خدمة المجتمع.

وبهذه المناسبة، قال عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "إن دعم الشابات العُمانيات في المراحل المفصلية من مسيرتهن الشخصية والمهنية لا يُعد استثمارًا في المواهب فقط، بل في متانة وأساس المجتمع. فعندما تمتلك المرأة الثقة والطموح والمهارات القيادية الفذة، يمتد أثرها إلى ما هو أبعد من المسارات الوظيفية ليشمل ازدهار المجتمع والاقتصاد الوطني ككل. ومن هذا المنطلق، نؤمن في صحار الدولي بأهمية دور القطاع الخاص في تبنّي منصات تطوير منهجية تُعدّ الشباب للتعامل مع البيئات التنافسية والمتجددة. ويجسد التزامنا بدعم المبادرات مثل برنامج "سدرة" نهجًا مدروسًا ومستدام لصنع الكفاءات، وقناعة راسخة بأن النمو والازدهار يتحققان من خلال تمكين جميع شرائح المجتمع من توظيف قدراتهم والمساهمة بفاعلية في رسم مستقبل البلاد".

وقالت شذا بنت سالم المسكري، مؤسسة مبادرة لهُنّ عُمان: "يُسهم برنامج سدرة في صناعة جيل من الشابات الواعدات، تحملن عقلية قيادية واعية وشخصية راسخة، وتمضين بثقة ووضوح في مساراتهن المهنية والإنسانية، ليكنّ عناصر فاعلة في إحداث أثر مستدام وخدمة مجتمعاتهن بوعي ومسؤولية".

وصرَّح المهندس علي اللواتي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا في أوكيو، قائلاً: "إننا في أوكيو ننظر إلى دعم الجيل القادم من القيادات العُمانية؛ ولا سيما الكوادر النسائية، باعتباره واجبًا ومسؤولية وطنية تنطلق من رؤيتنا وتنسجم مع رؤية عُمان 2040. ويجسد برنامج سدرة هذا الالتزام من خلال الجمع بين مسارات التعليم والتدريب وبناء الكفاءات الواعدة، لإعداد شابات قادرات على الإسهام بفاعلية في مجتمعاتهن وخدمة الوطن والمشاركة في بناء مستقبله".

وأكدت الخريجات من النسخة الرابعة من "سدرة" أن البرنامج ساعد في بناء جاهزيتهن القيادية، وروح العمل الجماعي، والثقة والمرونة المهنية، إلى جانب اكتسابهن للعديد من المهارات والمعارف التي عززت من تطورهن المهني والإنساني.

وقال أندرو هيل، المدير التنفيذي لأوتورد باوند عُمان: "من خلال دورنا كشركاء في تنفيذ البرنامج، نشهد كيف تسهم التجارب التعليمية في الطبيعة في بناء شخصيات أكثر صلابة، وتعزيز روح الفريق، وترسيخ الثقة بالنفس. ويلهمنا دائما أن نعايش تجربة المشاركين وهم يكتشفون قدراتهن ويتطورون عبر خوض التحديات، والتأمل، والتأثير الإيجابي في محيطهن".

ومع ختام النسخة الرابعة، ارتفع عدد الخريجات من برنامج سدرة إلى 257 شابة عُمانية من تخصصات أكاديمية ومسارات مهنية متنوعة، ومن مختلف محافظات السلطنة. ومن المتوقع أن تواصل خريجات البرنامج دورهن في إطلاق مبادرات مجتمعية، وتأسيس مشاريع ريادية، والتقدم في رحلاتهن الاحترافية مما يدعم التنمية الوطنية. جديرٌ بالذكر أن برنامج "سدرة 4.0" جاء بدعم من أوكيو، وصحار الدولي، وعُمان شل، وسابكو للإعلام، ويتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

-انتهى-

