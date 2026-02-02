المنامة - اختتمت فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم الذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة البحرينية المنامة، والذي استمر لمدة خمسة أيام 25 إلى 29 يناير بمشاركة أكثر من 60 خبيرا خليجيا ودوليا، وبحضور جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واكد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن الأسبوع شهد تكريم 80 شخصية خليجية من رواد العمل القانوني والتحكيمي بدول مجلس التعاون الخليجي، من بينهم 48 شخصية من أعضاء مجلس الشورى في الدورات السابقة والحالية بالمملكة العربية السعودية،، ويعد هذا التكريم من جميع السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والإعلامية، والتعليم الحقوقي، بدول مجلس التعاون الخليجي، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم البارزة في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن الأمين العام الدكتور آل حمد، عن انطلاق الأسبوع الخليجي الثالث للقانون والتحكيم بتاريخ 17 إلى 21 يناير 2027.

هذا وقد أشار الدكتور آل حمد، ان فعاليات الأسبوع الثاني للقانون والتحكيم تضمن 18 جلسة على مدى الأيام الخمسة، تناولت " المشاريع و التشريعات في دول مجلس التعاون " و التحكيم التجاري الدولي – نظرة عامة " و " تشريعات و قوانين الاستثمار و الاقتصاد في المملكة العربية السعودية " و " التشريعات والقوانين و الالتزامات في الزكاة و الضرائب و الجمارك " و " التحكيم السعودي على الصعيد الدولي " و " التحكيم و فض المنازعات التجارية و العقارية في المملكة العربية السعودية " و " التشريعات و الاستثمارات و المشاريع في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية " و " المرأة في القانون والتحكيم السعودي " و " الحوكمة و النزاهة في قطاع الخدمات القانونية و التحكيم " و " المرأة في القانون و القضاء و التحكيم التجاري الدولي " و " القضاء و التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون " و " التحكيم التجاري الدولي" و " التشريعات و الاستثمارات و المشاريع الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي " و " المرأة في القانون و القضاء و التحكيم في دول مجلس التعاون" و " القضاء و فض المنازعات التجارية في دول مجلس التعاون " و " الجوانب القانونية لقطاع التطوير و التمويل العقاري في دول مجلس التعاون "

