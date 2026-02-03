المؤتمر يناقش أحدث تقنيات الطب الرياضي والجراحة الدقيقة

تستضيف مدينة جدة فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة العظام والطب الرياضي، يومي 6 و7 فبراير 2026، تحت عنوان "مؤتمر الابتكارات في جراحة العظام والطب الرياضي 2026"، وذلك في فندق ذا فينيو – كورنيش جدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها.

ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقًا من الوعي المتزايد بأهمية تخصص جراحة العظام والطب الرياضي ودوره المحوري في تشخيص وعلاج إصابات الجهاز الحركي والإصابات الرياضية، إلى جانب مواكبة أحدث التطورات في مجالات جراحات المناظير والتقنيات الطبية الدقيقة.

كما يهدف المؤتمر الذي تنظمه مستشفى كينغز كوليدج لندن – جدة إلى مناقشة الممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية، وتعزيز تبادل الخبرات السريرية، من خلال برنامج علمي متكامل يشمل جلسات علمية متخصصة، وورش عمل تطبيقية، وحلقات نقاش تغطي أحدث التطورات في جراحات المناظير، وإدارة إصابات الملاعب، وجراحات القدم والكاحل، بما يسهم في تطوير الممارسات السريرية وتحقيق نتائج علاجية أكثر فعالية.

وتتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم دورة متخصصة في مناظير الكاحل وإصابات الملاعب، تركز على الجانب العملي والتطبيقي، وتتيح للمشاركين فرصة تطوير مهاراتهم السريرية والجراحية وفق أحدث الممارسات الطبية المعتمدة.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر جلسات متخصصة حول "ابتكارات جراحة الكتف" تتناول التطورات في تثبيت مفصل الكتف بالمنظار، واستخدام العلاجات البيولوجية في إصلاح أوتار الكفة المدورة، بمشاركة خبراء محليين ودوليين. كما تتضمن الفعاليات مناقشات تفاعلية لعدد من الحالات المعقّدة، ما يمنح الحضور فرصة التفاعل المباشر مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم العملية.

وفي محور آخر، تركز جلسات حول "جراحات الحفاظ على مفصل الركبة والطب الرياضي" على تقنيات ترميم الغضاريف والدعامات الحيوية، وأساليب التدخل الحديثة لإصلاح الرباط الصليبي الأمامي، إلى جانب ورش عمل حول استخدام الموجات فوق الصوتية في تقييم الإصابات العضلية الهيكلية.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر جلسات حول جراحة العمود الفقري والتقنيات الروبوتية في العمليات الدقيقة، والتحديثات الحديثة في الطب الرياضي وأداء الرياضيين، حيث يناقش المشاركون مستجدات العلاج التجديدي وإدارة الإصابات المزمنة لدى الرياضيين المحترفين.

ويُعد المؤتمر منصة علمية متخصصة تسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات المهنية، ودعم تطوير الممارسة الطبية في مجال جراحة العظام والطب الرياضي، بما يواكب تطلعات القطاع الصحي نحو التميز والاستدامة وجودة الحياة.

