نمو سنوي بنسبة 15% في عدد الفعاليات التي تم الفوز باستضافتها، ما يؤكد ريادة دبي في المشهد العالمي التنافسي لفعاليات الأعمال

تعاون المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مع الشركاء من القطاعين العام والخاص لاستقطاب فعاليات أعمال ذات تأثير كبير

دبي-الإمارات العربية المتحدة: واصلت دبي خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات العالمية الرائدة في استقطاب فعاليات الأعمال الدولية، بعدما نجحت في تأمين الفوز بـ 504 عطاءات استضافة لفعاليات أعمال كبرى تمثّل قطاعات اقتصادية رئيسية ومجالات مهنية متنوعة على مدار أربع سنوات.

وقد أثمرت جهود فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال تعاونه مع أبرز الشركاء من القطاعين العام والخاص. وسجّل هذا الأداء نمواً سنوياً بنسبة 15% في عدد عطاءات الاستضافة الفائزة، بما يعزز تنافسية دبي عالميًا كمركز رائد لفعاليات الأعمال وهو ما يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية على المدى الطويل.

ومن المتوقّع أن تستقطب الفعاليات التي تم الفوز باستضافتها خلال عام 2025 نحو 272,262 مشاركا إلى دبي حتى عام 2029، بزيادة قدرها 29% مقارنة بـ 209,545 مشاركا في عام 2024. وسيسهم ذلك في تحقيق أثر مباشر على الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فضلا عن المنظومة الأوسع للسياحة والسفر في المدينة. وإلى جانب هذا العدد الكبير من المشاركين الذين سيتم استضافتهم، ستجلب هذه الفعاليات خبرات عالمية ومواهب وفرصا استثمارية إلى دبي، ما يعزّز دورها كمنصّة لتبادل المعرفة والابتكار والتعاون في العديد من القطاعات والمجالات.

خلال عام 2025 استضافت دبي 481 فعالية أعمال مدعومة من "فعاليات دبي للأعمال"، مقارنة بـ 429 فعالية في عام 2024، بنمو سنوي نسبته 9%. وجاء استقطاب هذه الفعاليات كنتيجة مباشرة لنجاح جهود الترشح التي قادها المكتب، بما يعكس قوة وتنوع أجندة دبي الشاملة لفعاليات الأعمال الدولية والمحلية. ويظهر هذا الزخم أيضاً في نشاط عطاءات الاستضافة، حيث تم تقديم 747 عطاءً خلال عام 2025، مقارنة بـ 669 عطاءً في عام 2024، بزيادة نسبتها 11%.

ويعكس هذا الأداء المستدام قوة المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال، إلى جانب الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. كما يبرز هذا النجاح ما تتميز به دبي من خصائص تجعلها رائدة في هذا المجال بما في ذلك سهولة الوصول، ومستويات متقدمة من الأمن والسلامة، وبنية تحتية متطورة، وخبرات متراكمة في استضافة المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى والمهمة، كما أنه يسلط الضوء على الدور المتنامي لقطاع فعاليات الأعمال في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، وبالتالي ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "بتوجيهات القيادة الرشيدة يواصل قطاع فعاليات الأعمال تحقيق الإنجازات انسجاما مع دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي لدبي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وترسيخ مكانتها العالمية. ويعكس الأداء المميّز لهذا القطاع خلال العام 2025 الثقة المتزايدة التي باتت الجمعيات والمنظمات والشركات ومنظمو رحلات الحوافز توليها في دبي كوجهة رائدة قادرة على استضافة فعاليات أعمال عالمية المستوى وذات أثر مستدام".

وأضاف الخاجة قائلا: "في الوقت الذي نتطلّع فيه إلى عام 2026، فإننا سنواصل العمل على تعزيز علاقاتنا وتعاوننا مع شركائنا للارتقاء بمكانة دبي ضمن المشهد العالمي لفعاليات الأعمال، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويحقق قيمة للمدينة والمنظمين والمشاركين على المدى الطويل".

ومن بين أبرز عطاءات الاستضافة لمؤتمرات واجتماعات الجمعيات الدولية التي تم الفوز بها خلال عام 2025، مؤتمر الأشعة العربي 2025، المتوقع أن يستقطب نحو 1,500 مشارك، ومؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب – الشرق الأوسط 2025، الذي يُنظم بالتعاون مع الكلية الأمريكية لأمراض القلب وبمشاركة نحو 1,000 مشارك، إلى جانب مؤتمر لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعلاج وبحوث التصلب المتعدد، والمتوقع أن يستقبل نحو 1,000 مشارك أيضاً.

كما نجحت دبي في تأمين استضافة سلسلة من المؤتمرات العالمية الكبرى ذات التوجه المستقبلي، من بينها المؤتمر العالمي للمهندسين 2027، بحضور 3,000 مشارك، ومؤتمر أبيمونديـا العالمي 2027 بحضور 5,000 مشارك، والمؤتمر العالمي لمنظمة SICOT لعام 2027 بحضور 2,700 مشارك، والمؤتمر العالمي للعناية المركزة والحرجة 2028، بحضور 4,500 مشارك، فضلا عن المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية مهندسي البترول (SPE ATCE) لعام 2028، والمتوقع له استقطاب 8,000 مشارك، إضافة إلى المؤتمر العالمي لطب العيون 2028، الذي سيستقطب 12,000 مشارك، ما يعكس تنامي جاذبية دبي عبر قطاعات معرفية عالية القيمة.

وبالتوازي مع ذلك، نجحت دبي في استقطاب فعاليات أعمال عالمية رئيسية ذات أهمية كبيرة، أبرزها الفوز باستضافة المؤتمر والمعرض السنوي لشبكة سويفت – سيبوس 2029 (SIBOS)، أحد أبرز فعاليات الأعمال العالمية في قطاع الخدمات المالية، والمتوقع أن يستقطب نحو 12,000 مشارك. كما عززت دبي حضورها في قطاعي الفعاليات المؤسسية ورحلات الحوافز للشركات، من خلال تأمين استضافة برامج عالمية كبرى، من بينها منتدى أفريقيا للطاقة 2026 بحضور 2,000 مشارك، وUNLEASH الشرق الأوسط 2026 بحضور2,000 مشارك، وملتقى رؤساء شركة هيربالايف – الهند 2026 بحضور 2,500 مشارك. ويؤكد هذا الإنجاز قدرة دبي على استقطاب فعاليات أعمال عالمية مهمة وواسعة النطاق، وذات أثر اقتصادي وسمعة دولية تمتد لعدة سنوات.

ولضمان استدامة الحضور العالمي، واصل "فعاليات دبي للأعمال" تنفيذ برنامج تواصل دولي نشط طوال عام 2025، من خلال المشاركة في أبرز المعارض التجارية ومنصات قطاع فعاليات الأعمال العالمية، بما في ذلك آي مكس فرانكفورت وأمريكا، وآي بي تي ام برشلونة، وآي بي تي ام وورلد، وذا ميتينغز شو، إلى جانب جدول سنوي حافل بـالحملات التعريفية الخارجية، والزيارات الميدانية التقييمية، والوفود المدعوة في الأسواق ذات الأولوية. وأسهمت هذه الجهود في ترسيخ حضور دبي في صدارة اهتمامات منظمي الفعاليات الدوليين عبر قطاعات الجمعيات والشركات ورحلات الحوافز للشركات.

كما واصل "فعاليات دبي للأعمال" تعزيز مبادراته الاستراتيجية خلال العام، بما في ذلك برنامج السفير، الذي يهدف إلى تمكين الخبراء والمتخصصين وقادة القطاعات المقيمين في دولة الإمارات من استقطاب المؤتمرات الدولية ضمن مجالات اختصاصهم. وأسهمت الشراكات مع منظمات عالمية رائدة في قطاع فعاليات الأعمال، مثل BestCities Global Alliance وIAPCO وPCMA وICCA، في دعم منظومة فعاليات الأعمال في دبي وتعزيز نجاح عطاءات الاستضافة.

ويأتي هذا الأداء القوي استكمالاً لمسيرة دبي من الإنجازات والتقدير وفق مؤشرات عالمية مرموقة، حيث تصدّرت الإمارة المركز الأول عالمياً من حيث متوسط الحضور في اجتماعات الجمعيات، وكذلك المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد الاجتماعات المستضافة، وفق تصنيفات الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) وCvent. كما تجسدت تنافسية دبي الشاملة في صعودها إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر المدن الذكية الصادر عن IMD لعام 2025، إلى جانب تسجيل مستويات قياسية في الربط الجوي، حيث حقق مطار دبي الدولي أعلى حركة مسافرين في نصف عام في تاريخه وذلك خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعزز جاذبية المدينة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية.

تدخل دبي عام 2026 وهي تمتلك جدولاً مستقبلياً قوياً من فعاليات الأعمال الدولية المؤكدة للأعوام المقبلة، وهو ما يمكنها من مواصلة ترسيخ مكانتها العالمية وإحداث أثر اقتصادي مستدام، وحضور عالمي متزايد، ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة على المدى الطويل، من خلال استراتيجيتها المتكاملة لقطاع فعاليات الأعمال.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

www.dubaibusinessevents.com

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تتولى مسؤولية تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.

نبذة عن فعاليات دبي للأعمال:

يهدف "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة متميّزة لفعاليّات الأعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الخبرات في الإمارة. ويسعى المكتب التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات "دبي للاقتصاد والسياحة"، إلى تعزيز سمعة دبي في هذا المجال عبر مساعدة منظمي الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك الأحداث وفق أعلى المعايير الدولية. وباعتباره عضواً في تحالف أفضل المدن العالمية "BestCities Global Alliance"، يهدف مكتب فعاليات دبي للأعمال إلى تقديم أفضل الخدمات على المستوى العالمي لقطاع الاجتماعات.

للمزيد من المعلومات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

إيمان داوود

مديرة الاتصالات، مجموعة BPG

البريد الإلكتروني:

Iman.dawod@bpggroup.com

هاتف:

050 817 5305

أو

mediarelations@dubaidet.ae

هاتف:

[+971] 600 55 5559

-انتهى-

#بياناتشركات